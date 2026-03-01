„Zítra ráno letí čtyři letadla Smartwings, tři letí do Maskatu a jedno do Salály. Každé letadlo 737 Max přiveze 189 našich spoluobčanů,“ uvedl v neděli večer premiér. Doplnil, že v systému Drozd je zaregistrovaných 6 650 českých občanů a o repatriačních letech se informovalo 650.
Seděli jsme na terase a náhle prosvištěl Šáhed, popsali íránský útok Češi v Dubaji
Premiér doplnil, že stát pomůže i lidem, kteří se rozhodnou dopravit z Izraele do Egypta. V neděli dopoledne řekl, že vláda je připravena okamžitě vyslat letadla právě do Egypta. „Vzdušný prostor je volný nad Jordánskem a nad Ománem,“ řekl. Stát je podle jeho slov v kontaktu také s občany, kteří se snaží dostat z Dubaje do Ománu.
Babiš vyzval občany v zasažených oblastech k respektování doporučení zemí, ve kterých se nacházejí. V rozhovoru pro televizi Nova také připomněl, že nouzová linka na čísle +420 222 420 222 byla posílena.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) v neděli odpoledne uvedl, že 260 či 270 lidí z Izraele by se mohlo přepravit do Egypta a odtud odletět do České republiky. Také ujistil, že Čechům bezprostřední nebezpečí nehrozí.
Slovensko se chystá uskutečnit první repatriační let z Jordánska v úterý ráno, uvedlo v neděli v tiskové zprávě ministerstvo vnitra. Bratislava vzhledem k leteckým omezením však neví, kdy bude možné provést podobné lety z dalších států na Blízkém východě.