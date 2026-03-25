Babiš jedná na obraně se Zůnou. Řeší rozpočet i zakázky minulé vlády

  12:03
Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil na ministerstvo obrany, kde bude jednat s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Zabývat by se měli mimo jiné rozpočtem obrany na příští rok. Od Zůny si předseda vlády vyžádal také bilanční zprávu o zakázkách a plánech úřadu. Místopředseda hnutí SPD Radim Fiala řekl, že Babiš by si přál, aby byly změny na ministerstvu daleko rychlejší a razantnější.
Andrej Babiš dnes navštívil Ministerstvo obrany ČR, kde jednal s ministrem obrany Jaromírem Zůnou. (25. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Zůna v polovině února ve Sněmovně uvedl, že podle výhledu by měl rozpočet obrany v roce 2027 dosáhnout 215,3 miliardy korun, v roce 2028 by měl dále růst na 238,2 miliardy. Babiš tehdy reagoval slovy, že rozpočet je vždy koaliční rozhodnutí a neví, z čeho ministr vycházel.

Letos má obrana hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta hrubého domácího produktu (HDP). K překročení dvouprocentního minima vyplývajícího ze závazků v NATO vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba 20 miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury.

Pavel vidí 5 % z Haagu politicky. Ministr Zůna o obraně i ochraně krajů před drony

Místopředseda SPD Fiala společně s předsedou hnutí Tomiem Okamurou jednali s ministrem minulý týden. Ministr má podle Fialy důvěru SPD, rychlejší by ale měly být změny například v personální oblasti a řešení pochybení minulé vlády. Právě kontrola zakázek uzavřených za vlády Petra Fialy (ODS) bude podle Okamury i tématem středeční schůzky Babiše se Zůnou. Počátkem března Babiš uvedl, že na ministerstvu obrany se uskutečňuje kvůli zakázkám audit.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Po hádce vzal opilý cizinec nůž a soka pobodal. Za vraždu mu hrozí až 18 let

Kriminalisté vyšetřují tragický konflikt dvou mužů u jedné z prachatických...

Kriminalisté zveřejnili další okolnosti pondělní vraždy, která se stala ve večerních hodinách na ubytovně v Prachaticích. Ukázalo se, že napadení nožem předcházela hádka opilého agresora a...

Ve Varnsdorfu hoří patrový dům, českým hasičům pomáhají německé jednotky

Hasiči zasahují u požáru patrového domu ve Varnsdorfu. (25. března 2026)

Desítky hasičů zasahují u požáru patrového domu ve Varnsdorfu na Děčínsku v Měšťanské ulici. Pomáhají také jednotky ze sousedního Německa. Uvnitř domu se nikdo nenacházel.

