Žádné změny nepřipravuji, uvedl Babiš ve čtvrtek na tiskové konferenci. Vláda, ve které ministry hnutí ANO doplňují nominanti za SPD a politici Motoristů, překročila minulý týden 100 dnů svého působení.
Babiš v minulosti Zůnovi vytýkal fungování ministerstva. Minulý týden to před novináři sdělil místopředseda hnutí SPD Radim Fiala, který uvedl, že Babiš by si přál, aby změny na ministerstvu obrany byly razantnější a daleko rychlejší. Babiš se pak na ministerstvu se Zůnou sám sešel. Politici spolu jednali přes tři hodiny. Premiér si od Zůny vyžádal bilanční zprávu o plánech úřadu a zakázkách.
Později řekl, že bude na ministerstvo chodit často a že ministr vypracuje novou koncepci armády, kterou by měl představit do konce května.
Spekulace o Babišových pochybnostech se objevily také v souvislosti s ministrem za Motoristy Otou Klempířem. „Není s ním spokojený, protože Klempíř reálně nic nedělá,“ popsal jeden ze zdrojů Deníku N. Klempířův resort má přitom řešit například plánované zrušení koncesionářských poplatků.
„Klempíř tam jen tak vlaje, nedělá nic. A to Babišovi vadí,“ řekl pro Deník N další ze zdrojů. Deníku pak ale ministr kultury reagoval, že si žádných výhrad není vědom. Úkoly resortu jsou podle jeho slov plněné včas v řádně.
Ministr zahraniční a šéf Motoristů Petr Macinka kuloární zprávy, že po dohodě s ním Babiš navrhne odvolání Klempíře, vyvrátil.