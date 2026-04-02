Babiš popřel spekulace, změny ve vládě nechystá. Kterého ministra byste vyměnili vy?

Autor: ,
  13:24
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek na tiskové konferenci vyloučil změny ve vládním kabinetu. Babiš tak reagoval na spekulace některých médií, že je nespokojený s dvěma ministry – obrany Jaromírem Zůnou (SPD) a kultury Otou Klempířem (za Motoristy).

Žádné změny nepřipravuji, uvedl Babiš ve čtvrtek na tiskové konferenci. Vláda, ve které ministry hnutí ANO doplňují nominanti za SPD a politici Motoristů, překročila minulý týden 100 dnů svého působení.

Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu premiéra Andreje Babiše. (15. prosince 2025)
Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení spotřební daně, aby tím korigovala vysoké ceny nafty a benzinu v Česku. „Marže, která je pro nás akceptovatelná, je 2,50 koruny u nafty i benzínu,“ řekl Babiš. Spotřební daň u nafty má klesnout o 2,35 koruny na litr. Opatření začne platit 8. dubna. (2. dubna 2026)
Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)
Jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů proběhlo bez účasti premiéra Andreje Babiše a vicepremiéra Karla Havlíčka z ANO, kteří jsou v Bavorsku. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř. (9. února 2026)
32 fotografií

Babiš v minulosti Zůnovi vytýkal fungování ministerstva. Minulý týden to před novináři sdělil místopředseda hnutí SPD Radim Fiala, který uvedl, že Babiš by si přál, aby změny na ministerstvu obrany byly razantnější a daleko rychlejší. Babiš se pak na ministerstvu se Zůnou sám sešel. Politici spolu jednali přes tři hodiny. Premiér si od Zůny vyžádal bilanční zprávu o plánech úřadu a zakázkách.

Později řekl, že bude na ministerstvo chodit často a že ministr vypracuje novou koncepci armády, kterou by měl představit do konce května.

Spekulace o Babišových pochybnostech se objevily také v souvislosti s ministrem za Motoristy Otou Klempířem. „Není s ním spokojený, protože Klempíř reálně nic nedělá,“ popsal jeden ze zdrojů Deníku N. Klempířův resort má přitom řešit například plánované zrušení koncesionářských poplatků.

„Klempíř tam jen tak vlaje, nedělá nic. A to Babišovi vadí,“ řekl pro Deník N další ze zdrojů. Deníku pak ale ministr kultury reagoval, že si žádných výhrad není vědom. Úkoly resortu jsou podle jeho slov plněné včas v řádně.

Ministr zahraniční a šéf Motoristů Petr Macinka kuloární zprávy, že po dohodě s ním Babiš navrhne odvolání Klempíře, vyvrátil.

Kterého z ministrů byste vyměnili?

celkem hlasů: 26170

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.
Vstoupit do diskuse (326 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.