Setkání je plánováno bez výstupu pro média. O armádní koncepci jednali politici společně již v květnu. Babiš tehdy novinářům řekl, že k ní má několik připomínek.
Kabinet se chce podle dřívějšího vyjádření Babiše vrátit ke koncepci budování armády schválené za předchozí vlády ANO se zaměřením na plnění aliančních závazků v těžké a střední brigádě.
Aktualizaci koncepce výstavby české armády do roku 2040 oznámil Zůna jako svůj aktuální úkol loni v prosinci na první tiskové konferenci po nástupu do funkce.
Současnou koncepci s výhledem do roku 2035 schválila koncem roku 2023 bývalá vláda Petra Fialy (ODS).
V květnu na společné schůzce na ministerstvu obrany Babiš mimo jiné Zůnovi zadal připravit mandát na nadcházející summit NATO. O složení delegace bude vláda zřejmě jednat příští pondělí.
Prezident Petr Pavel zamýšlí se summitu zúčastnit, zatímco vláda chtěla mít delegaci složenou z premiéra, ministra obrany a ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé).
Tématem, o kterém chce Babiš na summitu jednat, bude také to, že se Česku asi nepodaří splnit dvouprocentní závazek hrubého domácího produktu na obranné výdaje.