Babiš bude chtít, ať Zeman odvolá Staňka. ANO nepočítá s výměnou křesel

„Předsednictvo se jednoznačně shodlo na tom, že chceme, aby pan premiér s panem prezidentem diskutovali o smírném řešení této situace. Předsednictvo jednoznačně preferuje variantu pokračování stávající vládní koalice se sociální demokracií,“ uvedl šéf poslanců ANO a místopředseda Babišova hnutí Jaroslav Faltýnek. Varianta výměny ministerstev se sociální demokracií podle něj není na stole.

„Podepsali jsme koaliční smlouvu, kde to rozdělení je jasné. Je to v tuto chvíli o tom, že by pan prezident měl akceptovat požadavek pana premiéra na odvolání pana Staňka a následné jmenování nominanta za sociální demokracii,“ řekl Faltýnek.

Skončí Staněk, ale ČSSD bude hledat jiného náhradníka?

Sociální demokraté zatím na post ministra kultury navrhují svého místopředsedu Michala Šmardu. Jedna z variant, o které by Babiš se Zemanem mohl diskutovat, je ta, že Staněk sice skončí, ale sociální demokraté pak přijdou s jiným kandidátem na kulturu.

Zeman totiž před pár dny řekl, že by pro Šmardu byla vhodnější pozice volebního manažera pro krajské volby.



Šmardovi řekl, že má možnost být ministrem kultury a pomoci sám sobě, nebo se stát hlavním volebním manažerem sociální demokracie pro krajské volby v příštím roce a pomoci tak celé straně. „Každý sociální demokrat musí volit mezi pomocí sobě a pomocí své straně,“ řekl prezident.

„Nevidím důvod, proč by se na tom mělo na poslední chvíli něco měnit, to by bylo šílené,“ odmítl to ve středu ve Sněmovně Šmarda.



Kdyby ČSSD přišla ještě s jiným kandidátem, mohl by to prezident interpretovat tak, že je to jeho zásluha, což by částečně zastřelo, že musel ustoupit a dodržet Ústavu České republiky, která mu ukládá odvolat ministra, když to navrhne předseda vlády. Jinou možností je kompetenční žaloba na prezidenta, ale tu premiér odmítá.

S prezidentem se snaží udržovat dlouhodobě dobré vztahy. To je dáno jednak tím, že ho Zeman podporuje ve funkci premiéra, ale prezident má také pravomoc zastavovat trestní stíhání ve kterékoli fázi.

Minulý týden Zemana k odvolání ministra kultury nepřiměli Babiš s Hamáčkem v Lánech a lídr sociální demokracie řekl, že svolá mimořádné jednání předsednictva strany. „S informacemi, které mám od pana prezidenta, půjdu na předsednictvo sociální demokracie, tam navrhnu další postup a hlasováním se rozhodne,“ řekl Hamáček. Je skeptický k tomu, že by mohla něco přinést ještě páteční schůzka prezidenta s ním a se Staňkem v Lánech.



Vyjádření premiéra Babiše a předsedy ČSSD Hamáčka po schůzce v Lánech:

VIDEO: Šéf ČSSD svolá předsednictvo kvůli dalšímu postupu, A. Staněk zůstává ministrem kultury