Babiš poradil Fialovi, jak na Zemana. Při zádrhelu pojede stará vláda dál

A pak má podat kompetenční žalobu, která má podle přesvědčení pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, STAN, TOP 09 a Piráti) ukázat, že hlava státu nemůže kandidáty navrhované premiérem odmítat.

„Chtěl bych být mediátorem mezi panem prezidentem a panem premiérem Fialou, aby se skutečně domluvili. Myslím, že je potřeba najít nějaké řešení, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ řekl ve svém nedělním pořadu Čau lidi Babiš.

Premiér také upozornil, že jeho kabinet je s to fungovat, jak dlouho to bude potřeba. „Pokud by tam byl nějaký zádrhel, tak jedeme dál,“ prohlásil.

Podle Babiše by Fiala měl být pověřen vedením resortu zahraničí a Marian Jurečka mimo průmysl a obchod i ministerstva zemědělství do zpožděného jmenování lidoveckého kandidáta Zděnka Nekuly. V tomto případě jde o odklad ze zdravotních důvodů. Nekula jako jediný neabsolvoval pohovor s prezident, protože byl nakažen koronavirem.

Pětikoalice má v úmyslu co nejrychleji podat kompetenční žalobu proti prezidentovi u Ústavního soudu. Jeho předseda Pavel Rychetský odhadl délku řízení od dvou do pěti měsíců.

Fiala ustavení nové vlády probere se Zemanem v pondělí. Závěry jednání se Zemanem a další postup Fiala představí po schůzce s prezidentem společně s lídry čtyř dalších koaličních stran.

Zeman v pátek potvrdil, že Lipavského do čela ministerstva zahraničí jmenovat nechce. Vyčítá mu nedostatečnou kvalifikaci nebo odtažité vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce. Koalice za Lipavským stojí. Její lídři se shodují na nutnosti podání kompetenční žaloby s cílem jasně vymezit ústavní pravomoci prezidenta při jmenování ministrů. O dalším postupu by měli rozhodnout v pondělí odpoledne.

Tématem diskuse Zemana s Fialou může být vedle personálního obsazení kabinetu i termín jmenování vlády. Mluví se o konci tohoto týdne.

Fiala už uvedl, že bude postupovat tak, aby byla vláda ustavena co nejrychleji a aby byla jmenována tak, jak ji navrhl. Předseda Pirátů Ivan Bartoš stále věří, že prezident jmenuje vládu jako celek.