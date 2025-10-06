Zelenskyj mi nevolal, řešil nějaké drony, řekl Babiš. Ukrajina byla po velkém útoku

Vítěz voleb Andrej Babiš (ANO) v pondělí novinářům sdělil, že na rozdíl od italské premiérky Giorgie Meloniové či francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se ke gratulacím k volebnímu vítězství ještě nepřipojila ukrajinská hlava státu Volodymyr Zelenskyj. Jako důvod uvedl, že prezident řešil drony.
Andrej Babiš (ANO)

Andrej Babiš (ANO) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Následky ruského vzdušného útoku na Charkov (1. října 2025)
Následky ruského vzdušného útoku na Dnipro (30. září 2025)
Hasiči zasahují u požáru po ruském leteckém útoku, který zasáhl trh Barabashovo...
Osobní vlak v plamenech po ruském útoku dronů na železniční stanici v Šostce v...
„Velvyslanec říkal, že řeší nějaké drony,“ řekl Babiš poté, co Rusko v noci na neděli vyslalo přes 50 raket a přibližně 500 bezpilotních letounů na devět z 24 ukrajinských oblastí. Lvovská oblast hovořila o nejhorším úderu od začátku invaze. Nejvíce ztrát na lidských životech zaznamenala Záporožská oblast, kde Rusové zabili čtyři osoby.

Hlášení z pondělí 6. října:

Dva lidé přišli o život a dalších pět utrpělo zranění při náletech ruských dronů na ukrajinský Charkov a další místa v Charkovské oblasti, oznámil dnes náčelník oblastní správy Oleh Syněhubov. Devětašedesátiletá žena byla zabita při ruském ostřelování vsi Stepanivka v Chersonské oblasti na jihovýchodě země, informoval šéf oblastní správy Oleksandr Prokudin. Zraněno bylo 12 lidí, včetně tří dětí, dodal.

ČTK

A v pondělí Zelenskyj kritizoval, že ruské drony nadále obsahují západní součástky.

„Rusko během masivního kombinovaného útoku na Ukrajinu v noci na 5. října použilo 549 útočných zbraní, ve kterých bylo 102 785 dílů zahraniční výroby, od podniků z USA, Číny, Tchaj-wanu, Velké Británie, Německa, Švýcarska, Japonska, Koreje a Nizozemska,“ uvedl Zelenskyj na sociální síti.

Mezitím byla Ukrajina pod dalším útokem.

Babiš, který jako premiér chce mít větší dohled nad českou zahraniční a bezpečnostní politikou, dlouhodobě kritizuje například českou muniční iniciativu. Ta koordinuje nákup potřebné palebné síly pro ukrajinskou armádu. V minulosti ji označil za předraženou a netransparentní.

Iskandery vyzrály na ukrajinské Patrioty. Navádí ruské údery čínské satelity?

„Proč bychom pokračovali? My potřebujeme peníze pro naše lidi,“ řekl Babiš v létě na dotaz, zda by v iniciativě pokračoval z pozice premiéra. Ihned po zvolení například Babiš také kritizoval nákup amerických stíhaček F-35. V sobotu poté, co bylo volební vítězství ANO jasné, Babiš zdůraznil, že Česko dostatečně pomáhá Ukrajině přes Evropskou unii, které posílá celkové členské příspěvky.

Plesnivá muniční iniciativa? Babiše tepe Fiala, Černochová i šéf obranné agentury

Západní média jsou vůči Babišovi rozdělená. „Obavy, že se z Česka stane druhé Maďarsko, nejsou na místě. Vítěze parlamentních voleb Andreje Babiše na rozdíl od maďarského premiéra Viktora Orbána totiž nepohání ideologie,“ napsal v komentáři k výsledku voleb do české Poslanecké sněmovny německý list Die Tageszeitung. Také rakouský deník Der Standard napsal, že v Praze zavane nový vítr, bouři ale rozhodně čekat nelze. Například deník Berliner Morgenpost ale očekává, že se Česko přidá k Maďarsku a Slovensku, a vznikne tak podle něj nebezpečné trio.

Bruselská média si všímají Babišova prohlášení, že chce být pro Evropskou unii velmi spolehlivým partnerem. I přesto ale existují obavy, že se s novou vládou změní postoj ČR k Ukrajině, a proto by země EU mohly ještě nyní, tedy přes nástupem Babiše, urychlit rozhodování o některých důležitých otázkách, napsal server Politico.

Vypadá to slibně, ale Babiš nemá takový vliv, píší v Rusku o českých volbách

„Rozhodné vítězství populistů neznamená, že Česko bude jako Maďarsko. Není ale jasné, jakou cenu zaplatí vláda Andreje Babiše za většinu v parlamentu,“ píše polský list Rzeczpospolita. „Vítězství Babiše nemusí znamenat špatnou zprávu ani pro Polsko, ani pro Evropu,“ míní další polský deník Gazeta Wyborcza, podle kterého pragmatik Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána a zvrat v dosavadní prozápadní české politice je málo pravděpodobný.

