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S Ruskem by mohla jednat Meloniová či Tusk, chce Babiš. Potká se se Zelenským

Jiří Vachtl
  12:52
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Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v...

Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v Dublinu. (12. listopadu 2026) | foto: AP

Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v...
Na jednání Evropského politického společenství dorazil do Dublinu i ukrajinský...
Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v...
Na jednání Evropského politického společenství dorazil do Dublinu i ukrajinský...
11 fotografií
Od našeho zpravodaje v Dublinu – Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve čtvrtek v Irsku setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Na schůzce budou řešit obchodní dohody, které na Ukrajině předjednal vicepremiér Karel Havlíček, i mírová jednání s Ruskem. „Je klíčové, abychom si konečně řekli, kdo za Evropu bude vyjednávat. Podle mě to musí být někdo z předsedů vlád či prezidentů členských zemí,“ řekl Babiš.

Evropa podle něj má osobnosti, které prokázaly, že jsou lídry. „Například italská premiérka Meloniová, dánská premiérka Frederiksenová, britský premiér Burnham, polský premiér Tusk a samozřejmě šéf Evropské rady António Costa,“ vyjmenoval Babiš své favority.

Konkrétní jména by se podle něj měla řešit na pátečním neformálním jednání Evropské rady v Dublinu. „Už si to musíme říct,“ doplnil.

Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v Dublinu. (12. listopadu 2026)
Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v Dublinu. (12. listopadu 2026)
Na jednání Evropského politického společenství dorazil do Dublinu i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (12. listopadu 2026)
Premiér Andrej Babiš dorazil na jednání Evropského politického společenství v Dublinu. (12. listopadu 2026)
11 fotografií

Před jednáním se Zelenským ráno telefonicky hovořil s Havlíčkem, který se právě vrací z obchodní mise na Ukrajině. „Jsou tam zajímavé věci. Třeba spolupráce ohledně jádra, naše Škoda JS by tam mohla dodávat turbíny, je také možnost získat licenci pro těžbu plynu pro českou firmu. A mají také zájem o letouny L-39 z Aero Vodochody,“ nastínil.

„Slova Merze nejsou na místě“

Že by během jednání se Zelenským měl rezonovat dopis německého kancléře Merze, který požaduje, aby se všechny země EU bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce, odmítá.

„Pan Merz má úplně stejný hlas na radě jako já. Každý člen může vetovat rozpočet. Není to dobrá věc. Už teď je v rozpočtu navrženo 100 miliard eur pro Ukrajinu. Taková komunikace není na místě. Musíme to oddělit a řešit zvlášť,“ vyzval český premiér.

Babiš míří do Irska. S lídry EU bude řešit AI a ceny energií, setká se i se Zelenským

Ve čtvrtek Babiše v Dublinu čeká také jednání s prezidentem Ázerbájdžánu Alijevem a zúčastní se i jednání evropské koalice proti drogám. S dalšími lídry Evropského politického společenství pak přijme společné prohlášení k evropské bezpečnosti a její architektuře.

V pátek Babiše čeká neformální Evropská rada zaměřená na využití umělé inteligence.

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