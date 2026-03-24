Další otočka vlády. Babiš trvá na zákonu o financování neziskovek, bude precizní, řekl

Autor: ,
  10:57
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nerezignuje na přípravu zákona o transparentnosti, který by poskytl ucelený přehled o tom, kolik peněz proudí ze zahraničí organizacím lobbujícím za změny zákonů. Uvedl, že je třeba definovat pravidla tak, aby co nejméně zatížila neziskové organizace poskytující například charitu či volnočasové aktivity mládeže.

Premiér Andrej Babiš | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Každý ministr má za úkol definovat, které neziskové organizace potřebuje a které ne, řekl premiér s tím, že věc si vyžádá delší čas a hlubší debatu.

„Chci, aby byl napsán precizně a aby platil pro všechny bez výjimky, ať peníze přicházejí z nadnárodních organizací, ze západu nebo je jedno odkud,“ uvedl. Je podle něj vidět sílící šedou zónu mezi občanským aktivismem, lobbingem a zahraničně financovaným ovlivňováním státu.

Likvidační a šikanózní. Skauty a další neziskovky děsí zákon „po vzoru Ruska"

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) přitom v pondělí po jednání kabinetu uvedl, že zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací nechystá ani ministerstvo spravedlnosti, ani vláda.

Přehled o dotacích neziskových organizací z veřejných peněz podle něj pak zajistí vyhláška ministerstva financí. K přípravě předpisu o zahraničních vazbách se před dvěma týdny přihlásil předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu vládní SPD.

Kabinet v programovém prohlášení slibuje zřídit veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů, který bude zahrnovat nejen stát, ale i obce, kraje a svazky obcí. „Ten bod bude naplněn. Ministerstvo spravedlnosti bude spolugestorem v případě potřeby. Bude naplněn tím, že ministerstvo financí připraví vyhlášku o způsobu, termínech, rozsahu údajů předkládaných pro plnění státního rozpočtu,“ uvedl Tejc.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

24. března 2026,  aktualizováno  10:45

24. března 2026  10:36

24. března 2026  10:32

24. března 2026  10:20

24. března 2026  8:53,  aktualizováno  10:18

24. března 2026  9:07,  aktualizováno  10:16

24. března 2026  10:15

24. března 2026  10:06

24. března 2026  10:02

24. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.