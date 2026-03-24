Další otočka vlády. Babiš trvá na zákonu o financování neziskovek, bude precizní, řekl

Každý ministr má za úkol definovat, které neziskové organizace potřebuje a které ne, řekl premiér s tím, že věc si vyžádá delší čas a hlubší debatu.
„Chci, aby byl napsán precizně a aby platil pro všechny bez výjimky, ať peníze přicházejí z nadnárodních organizací, ze západu nebo je jedno odkud,“ uvedl. Je podle něj vidět sílící šedou zónu mezi občanským aktivismem, lobbingem a zahraničně financovaným ovlivňováním státu.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) přitom v pondělí po jednání kabinetu uvedl, že zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací nechystá ani ministerstvo spravedlnosti, ani vláda.
Přehled o dotacích neziskových organizací z veřejných peněz podle něj pak zajistí vyhláška ministerstva financí. K přípravě předpisu o zahraničních vazbách se před dvěma týdny přihlásil předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu vládní SPD.
Kabinet v programovém prohlášení slibuje zřídit veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů, který bude zahrnovat nejen stát, ale i obce, kraje a svazky obcí. „Ten bod bude naplněn. Ministerstvo spravedlnosti bude spolugestorem v případě potřeby. Bude naplněn tím, že ministerstvo financí připraví vyhlášku o způsobu, termínech, rozsahu údajů předkládaných pro plnění státního rozpočtu,“ uvedl Tejc.