Babiš žádá konec obviněného Hrabáče v ANO. Chce ho vyškrtnout z voleb

V případu kriminalisté obvinili i pět společností. Hrabáč je obviněný z přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zkrácení daně a ze zneužití pravomoci úřední osoby. Chomutovského primátora, který byl i kandidátem ANO na hejtmana, zadržela policie v úterý.

„Navrhl jsem, aby výbor hnutí vyškrtl jeho jméno z kandidátní listiny ke krajským volbám. V nejbližší době o tom budeme hlasovat per rollam. A protože měl zneužít svou politickou funkci, budu chtít, aby skončil i v hnutí,“ napsal Babiš.

Mluvčí ANO Martin Vodička iDNES.cz řekl, že výsledky hlasování per rollam by mohly být už ve středu a že je na krajské organizaci, aby určila, kdo by měl být novým kandidátem na hejtmana.

Na jaře v ANO skončil exhejtman Krkoška

V hnutí ANO letos v březnu podobně skončil Jan Krkoška, tehdejší moravskoslezský hejtman. Soud ho totiž uznal vinným z účasti na organizované zločinecké skupině.

Poté, co se Krkoška u soudu doznal z uplácení, ho Babiš vyzval k rezignaci a odchodu z hnutí. Téhož dne pak Krkoška rezignoval na funkci hejtmana i krajského zastupitele a oznámil, že vystupuje z hnutí ANO.

V letech 2009 až 2012 se ještě jako manažer farmaceutické firmy podílel na uplácení lékařů. Celkem se podle obžaloby zapletl do předávání úplatků ve výši 850 tisíc korun. Jan Krkoška tehdy působil ve firmě Interchemia Praha, která podle policie spolu s firmou Genericon posílala úplatky lékařům výměnou za to, že budou předepisovat léky vyráběné nebo distribuované touto firmou, nejčastěji urologické preparáty.

Když policie v roce 2015 obvinila 11 osob, mezi nimi Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, šéf ANO odmítl, že by měl přijmout politickou odpovědnost.

Řekl, že řekl, že nedošlo k žádnému pochybení a že v době, kdy farma dostala dotaci, nebyl vlastníkem farmy ani on, ani jeho firmy. Kauza, která dodnes neskončila se týká oprávněnosti dotace ve výši 50 milionů korun na výstavbu areálu Čapí hnízdo.

Pražský městský soud v lednu 2023 Babiše i bývalou manažerku společnosti Farma Čapí hnízdo Janu Nagyovou (dříve Mayerovou, dnes již europoslankyni za ANO, zprostil obžaloby, případ však Vrchní soud vrátil k projednání, letos v únoru 2024 městský soud znovu potvrdil, že skutek nebyl trestným činem. Od dva měsíce později, v dubnu 2024, se proti rozhodnutí soudu odvolal státní zástupce.