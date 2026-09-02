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Kritika mě překvapila, ať nám řeknou, kde máme šetřit, čílí se Babiš kvůli Motoristům

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  17:28
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová (31. srpna 2026)
Andrej Babiš a Petr Macinka na výroční poradě vedoucích českých zastupitelských...
Petr Macinka na tiskové konferenci Motoristů ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
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Předseda Motoristů Petr Macinka prohlásil, že je plánovaný schodek 389 miliard korun na příští rok velmi vysoký. Chce na toto téma s premiérem ve čtvrtek mluvit. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že si za rozpočtem stojí a že ho kritika překvapila, protože dopředu vyjednávali se všemi ministry z koalice.

„My si za tím rozpočtem stojíme. Samozřejmě ti kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme teda zastavit veškeré dálnice, zastavit investice do nemocnic, přístrojového vybavení?“ ptal se Babiš ve středu při otevření nové výrobní linky v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku.

Navíc podle něj bude v roce 2028 schodek nižší než navrhovaných 389 miliard korun v příštím roce. Jeho koaliční partner Macinka s ním chce v souvislosti s rozpočtem na příští rok probrat systémové změny, návrhy legislativních změn a reformy, které ovlivní tvorbu rozpočtu právě na rok 2028.

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Ministr životního prostředí své výhrady novinářům sdělil ve středu po neformálním jednání ministrů zahraničí v Irsku. Není podle něj možné pokračovat ve financování politik, proti kterým jeho strana dlouhodobě protestuje. A je podle něj také třeba se podívat, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože nyní na ně stát nemá peníze.

Názory koaličních partnerů si Babiš rád vyslechne, ale kritika ho překvapuje. „Protože my jsme vyjednávali se všemi ministry z koalice a ještě včera jsem bojoval za tři miliardy pro ministra dopravy,“ uvedl.

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Deficit v roce 2028 bude určitě nižší než příští rok, doplnil. „Ale my musíme investovat, to přinese růst. Investice jsou důležité, přinesou zaměstnanost a další výnosy do rozpočtu,“ podotkl. Kabinet je podle něj na počátku své cesty, program má na celé čtyři roky a nyní je čas na investice.

Vyloučil omezení růstu rozpočtu ministerstva obrany. „My tady máme zákon, že musíme obraně dát dvě procenta (HDP). V minulosti jsme nikdy nesplnili dvě procenta, musíme to plnit, protože jsme jedni z nejhorších. Ale samozřejmě to chceme plnit navýšením počtu vojáků, a ne investicemi do tanků, které dneska v Ukrajině jsou někde v úkrytech, protože drony je zlikvidují za pár minut,“ uvedl.

Ještě jsme nic neschválili, říká Macinka

Výhrady k návrhu mají menší koaliční partneři ANO – Motoristé i hnutí SPD. Macinka ve středu zdůraznil, že v pondělí vláda rozpočet neschvalovala. „Rozpočet bude schvalovat až na konci září. My jsme pouze se v pondělí dozvěděli maximální možný deficit, který nám povolí Evropská komise, a nyní je potřeba se o tom vážně bavit,“ uvedl.

Já jsem ochotný škrtat úplně všude, říká Pikora k jednání o státním rozpočtu

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) avizovala, že jednání povede po celé září, po výhradách menší stran nicméně konstatovala, že prostor pro úpravy vidí v řádech jednotek miliard, ne desítek. Uvedla také, že s úsporami mají přijít ministři, o čemž Macinka mluvil jako o možném alibismu ministryně. Zastavení staveb by podle ministryně mohlo prodražit jejich realizaci.

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Předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé) ve středu během jednání výboru novinářům řekl, že připraví návrhy na snížení schodku rozpočtu. Konkrétní ale nebyl. Podotkl, že je ochoten škrtat všude, a to třeba i v penězích na dopravní stavby.

Připustil ale, že pro rozpočet příštího roku nelze očekávat velké úspory. Vzhledem k tomu, že je začátek září, není podle něj možné během jednoho měsíce očekávat zásadní návrhy. „V tuto chvíli se jedná o to, aby byl rozumný rozpočet na rok 2028,“ poznamenal. Rozumný rozpočet je podle něj nižší rozpočet.

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Rozpočtový výbor ve středu projednával harmonogram projednávání rozpočtu ve Sněmovně. Vláda ho musí poslancům předložit nejpozději do 30. září. Schválen musí být do konce roku. Schůzky Motoristů s premiérem se bude účastnit i Schillerová.

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