„Žádná válka o nezávislá média se nekoná. Nevede se ani boj o demokracii a nechystá se žádné zestátnění médií. Víte, že lžete, a přesto záměrně hecujete společnost, vyzýváte k demonstracím a pochodům do ulic a hazardujete se zdravím a bezpečností lidí,“ uvedl Babiš.
Proti jeho výzvě se ohradil šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
|
Hlasování o konci poplatků bude ráno ve 4:36. Zloději svobody, srabi, zuří opozice
„Právo shromažďovací a právo projevit svobodně a slušně svůj názor je jednou z nejvyšších výsad demokratických společností. Chápu, že fízl z StB tohle nechápe. My naopak vyzýváme Vás, ať toho necháte. Za eskalaci může Vaše chování ve Sněmovně jak z Orbánovy kuchařky,“ opáčil Babišovi šéf TOP 09.
„My budeme stát na barikádách, ale pokud tomu chcete pomoc zabránit i vy, tak musíte jít do ulic,“ prohlásil ve videu na sociální síti X předseda lidovců Jan Grolich.
„Koncesionářské poplatky zrušíme. Slíbili jsme to před volbami a teď to plníme,“ uvedl ve svém videu na sociálních sítích premiér Babiš.
„Opozice okamžitě spustila hysterii o útoku na demokracii a zestátnění médií. Samé lži. Veřejnoprávní média nepatří Rakušanovi, Kupkovi ani žádné vládě. Patří všem občanům. Asi nečekali, že budeme program plnit tak rychle. Měli by si zvyknout,“ řekl Babiš.
|
Zaměstnanci ČT a ČRo vyhlásili stávku. Reagují na náhlé jednání o konci poplatků
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili v reakci na přednostní projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Oznámili to v pátek zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií.