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Lžete, přestaňte hecovat společnost a vyzývat k demonstracím, napsal Babiš

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  16:47aktualizováno  22:51
Premiér Andrej Babiš

Premiér Andrej Babiš | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
30 fotografií
Premiér Andrej Babiš chce, aby opozice přestala vyzývat k demonstracím a pochodům do ulic kvůli tomu, že Sněmovna začala v pátek jednat o zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas a jejich financování ze státního rozpočtu. „Vyzývám opozici, aby přestala eskalovat situaci ve společnosti,“ napsal na sociální síti X předseda vlády a ANO.

„Žádná válka o nezávislá média se nekoná. Nevede se ani boj o demokracii a nechystá se žádné zestátnění médií. Víte, že lžete, a přesto záměrně hecujete společnost, vyzýváte k demonstracím a pochodům do ulic a hazardujete se zdravím a bezpečností lidí,“ uvedl Babiš.

Proti jeho výzvě se ohradil šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Hlasování o konci poplatků bude ráno ve 4:36. Zloději svobody, srabi, zuří opozice

„Právo shromažďovací a právo projevit svobodně a slušně svůj názor je jednou z nejvyšších výsad demokratických společností. Chápu, že fízl z StB tohle nechápe. My naopak vyzýváme Vás, ať toho necháte. Za eskalaci může Vaše chování ve Sněmovně jak z Orbánovy kuchařky,“ opáčil Babišovi šéf TOP 09.

Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2027. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (21. října 2026)
Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámila iniciativa Veřejnoprávně na tiskové konferenci před budovou ČRo v reakci na plán převést poplatky pos státní rozpočet. (23. října 2026)
Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámila iniciativa Veřejnoprávně na tiskové konferenci před budovou ČRo v reakci na plán převést poplatky pos státní rozpočet. (23. října 2026)
Pracovníci ČT a ČRo vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku, oznámila iniciativa Veřejnoprávně na tiskové konferenci před budovou ČRo v reakci na plán převést poplatky pos státní rozpočet. (23. října 2026)
30 fotografií

„My budeme stát na barikádách, ale pokud tomu chcete pomoc zabránit i vy, tak musíte jít do ulic,“ prohlásil ve videu na sociální síti X předseda lidovců Jan Grolich.

„Koncesionářské poplatky zrušíme. Slíbili jsme to před volbami a teď to plníme,“ uvedl ve svém videu na sociálních sítích premiér Babiš.

„Opozice okamžitě spustila hysterii o útoku na demokracii a zestátnění médií. Samé lži. Veřejnoprávní média nepatří Rakušanovi, Kupkovi ani žádné vládě. Patří všem občanům. Asi nečekali, že budeme program plnit tak rychle. Měli by si zvyknout,“ řekl Babiš.

Zaměstnanci ČT a ČRo vyhlásili stávku. Reagují na náhlé jednání o konci poplatků

Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vyhlásili v reakci na přednostní projednání návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Oznámili to v pátek zástupci iniciativy Veřejnoprávně, která sdružuje zaměstnance veřejnoprávních médií.

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