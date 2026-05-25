„Michl, můj bývalý poradce, mě neskutečně rozčiluje. Proč drží základní sazbu o jeden procentní bod vyšší než euro? To můžeme rovnou si vzít euro. Vždyť máme korunu, tak by měl mít minimálně stejnou sazbu,“ sdělil Babiš na svém Instagramu, kde odpovídal na otázky svých sledujících.
„Proč mají jinde nižší sazby? Za to může ČNB,“ řekl.
V Česku je základní úroková sazba 3,5 procenta, v eurozóně 2,0 procenta. ČNB na dotaz uvedla, že se k výrokům politiků nevyjadřuje. Podle zákona je centrální banka nezávislá.
„Vyzývám guvernéra ČNB, aby snížil sazby. Nevidím důvod, proč občané a firmy v České republice platí o jedno procento vyšší základní sazbu než v eurozóně,“ řekl Babiš. Měnovou politiku ČNB kritizoval v souvislosti s cenami hypoték. Jeden ze sloganů hnutí ANO ve volební kampani sliboval nižší hypotéky, úrokové sazby hypoték v posledních měsících mírně vzrostly. Podle premiéra na dražších hypotékách vydělávají banky.
„Může za vysoké hypotéky, vysoké úroky pro firmy. Nechává vydělávat bankám, ty už nevědí, co by vydělaly. Je to neuvěřitelné a protestuju a budu protestovat,“ pokračoval Babiš.
Michl minulý týden v rozhovoru pro podcast Insider řekl, že úrokové sazby ČNB v dohledné době níž nepůjdou a že se nebrání jejich zvýšení, pokud poroste zadlužování a množství peněz v oběhu. Prohlásil, že nepřipustí růst inflace i za cenu ekonomických škod a je připravený kvůli tomu i „zdrtit ekonomiku“. Vyšší úrokové sazby obecně brzdí ekonomickou aktivitu, zároveň vedou k nižší inflaci.
„My nejdřív musíme udělat všechno pro to, aby se začalo stavět a ty hypotéky taky chceme podpořit. Ale proč mají někde nižší sazby?“ řekl Babiš ve videu.
Zákon o České národní bance stanovuje, že její hlavní cíl je péče o cenovou stabilitu. ČNB cílí na stabilní udržení inflace na dvou procentech. V dubnu meziroční inflace vzrostla na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta, důvodem bylo zejména zdražení pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě.
Analytici očekávají, že do konce roku meziroční inflace zrychlí ke třem procentům. Finanční trh s ohledem na tento vývoj očekává, že do konce roku ČNB svou měnovou politiku dále zpřísní.
„Oni žádnou inflaci nemůžou stlačit,“ řekl Babiš a záměr ČNB nazval „teoretickými kecy“.