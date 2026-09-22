„Podrývá instituce.“ Česká advokátní komora tepe Babiše za výroky o justici

Profesní sdružení uvedlo, že podle principů dělby moci nemá výkonná moc vstupovat do rozhodování moci soudní. Kritizování justice je podle advokátů na místě pouze v případech, kdy je konstruktivní a kdy se zakládá na doložitelných datech.
„Důvěra v nezávislost soudní moci představuje základní předpoklad fungování demokratické společnosti a záruku, že práva každého občana budou chráněna bez ohledu na jeho politické postavení,“ vzkázala šéfka komory Monika Novotná.
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V mém případě není justice nezávislá, tvrdí Babiš. Rozhodnutí výboru ho nepřekvapilo
Upozornila, že právní stát je založený právě na principu dělby moci. „Narušování tohoto pořádku ze strany jednoho z nejvyšších ústavních činitelů jednoznačně vede k systematickému podrývání institucionálního rámce, na němž právní stát stojí,“ pokračovala.
Advokáti takto podpořili Soudcovskou unii, která se už minulý týden ohradila proti Babišovým výrokům proneseným na předvolebním mítinku v Havířově.
Babiš si za výroky stojí
Premiér tam v souvislosti se svou dotační kauzou Čapího hnízda hovořil o „mafii, která vás zavře na objednávku“, „soudcích rozhodujících bez důkazů“ nebo o tom, že soudkyně rozhodovala jako prokurátoři v minulém režimu. Babiš na svých prohlášeních trvá, zopakoval je i po pondělním zasedání vlády.
Také předseda pražského vrchního soudu Luboš Dörfl v pondělí požádal ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) o schůzku, na které chce premiérovy výroky projednat.
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Šéf pražského vrchního soudu bude s Tejcem řešit Babišovy výroky k Čapímu hnízdu
Jako jeden z argumentů pro zpochybňování justičního rozhodování používá Babiš i ukládání podmíněných trestů v závažných případech znásilnění či zneužívání dětí.
Česká advokátní komora připustila, že výše trestů je důležité téma, které si zaslouží věcnou a odbornou diskusi o znění trestního zákoníku, výkladových stanoviscích nebo práci zákonodárců. „Tato problematika by ale neměla být dávána do souvislosti se zpochybňováním soudních rozhodnutí bez znalosti bližších skutkových i právních závěrů, ale měla by se skutečně vést na odborném základu,“ podotkli advokáti.
Komora tak znovu připomněla své opakované výzvy směrem k současné vládě, aby se navrátila ke standardnímu legislativnímu procesu namísto předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů.