Babiš v rozhovoru odmítl, že by výběrové řízení bylo tajné. Ocenil počet uchazečů, kterých je podle premiéra 16. Připomněl také, že vyhlášení výběrového řízení si přál prezident a že v minulosti takový postup nebyl vždy zvykem.
Komise by měla vládě doporučit několik nejlepších uchazečů. Souhlas prezidenta je ke jmenování nového předsedy úřadu nezbytný. Mezi uchazeči o funkci by měl být i současný předseda úřadu Mlsna, který minulý týden v podcastu serveru Info.cz oznámil, že se bude ucházet o druhý mandát.
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Mlsna se bude znovu ucházet o post šéfa antimonopolního úřadu
Den po vyhlášení výběrového řízení Deník N informoval, že Mlsnovi NBÚ odebral bezpečnostní prověrku na stupeň Tajné. Babiš nechtěl komentovat, zda by odebrání bezpečnostní prověrky mělo Mlsnu z výběrového řízení diskvalifikovat. „Samozřejmě to asi není dobře, když někomu vezmou tu prověrku,“ uvedl. Posouzení jednotlivých uchazečů ponechává na komisi.
Mlsna chystá trestní oznámení
Mlsna hodlá proti rozhodnutí NBÚ o odebrání bezpečnostní prověrky podat rozklad. Chystá také trestní oznámení kvůli úniku informací. Důvodem odebrání prověrky je podle něj utajovaná zpráva zpravodajské služby. Bezpečnostní prověrka přitom není podle Mlsny podmínkou pro výkon funkce předsedy ÚOHS.
Výběrové řízení vláda vyhlásila 10. listopadu, zájemci mohli podávat přihlášky do 18. listopadu. Krátkou lhůtu kritizovaly některé neziskové organizace zabývající se transparentností veřejné správy, které premiéra vyzvaly k jejímu prodloužení. Výběrovou komisi Babiš jmenoval minulý čtvrtek.
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Šéf ÚOHS Mlsna přišel o bezpečnostní prověrku. Nefér, budu se bránit, reaguje
Mlsnovi končí šestileté funkční období 2. prosince. Do čela úřadu nastoupil po dvanáctiletém působení Petra Rafaje rovněž na základě výběrového řízení. Předsedu antimonopolního úřadu jmenuje na šest let prezident na návrh vlády.
ÚOHS dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek. Zabývá se například kartelovými dohodami, zneužíváním dominantního postavení na trhu či dodržováním zákona o významné tržní síle.