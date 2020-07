Vojtěchovi pomáhám, to není o nedůvěře, řekl Babiš o své účasti u hygieniků

„Já mu pomáhám, to není, že věřím nebo nevěřím. Samozřejmě má moji podporu,“ řekl Babiš po oznámení, že vláda chce v září předložit do Sněmovny návrh zákona, který by vyřadil hygieniky z působnosti zákona o státní službě. Podle hygieniků zařazení pracovníků mezi státní úředníky komplikuje jejich přijímání v situaci, kdy jsou hygienické stanice personálně podhodnocené.

Vojtěchovo působení na ministerstvu zdravotnictví je terčem kritiky nejen parlamentní opozice. Pochybnosti vyjádřil i šéf koaliční ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček v souvislosti s fungováním chytré karantény, která přešla v průběhu koronavirové krize od armády pod dohled resortu zdravotnictví.

Nakonec nad sledovacím systémem bude dohlížet nová vládní rada, v níž budou odborníci ze zdravotnictví a obrany zastoupeni rovnoměrně. V Radě vlády pro zdravotní rizika je sice Vojtěch, ale také Hamáček. Oba jako místopředsedové. A předsedou je premiér Babiš.

Logistickou stránku týkající se odběrových míst či laboratoří by nově měla mít v systému chytré karantény více na starosti armáda, ministerstvo zdravotnictví se spíše zaměří na odbornou stránku, tedy epidemiologickou situaci, opatření či komunikaci s hygieniky.

Členem rady je i vládní zmocněnec Roman Prymula, který po neshodách s Vojtěchem – a také poté, co nedostal požadovanou bezpečnostní prověrku – opustil funkci ministrova náměstka. Prymula naznačoval, že Vojtěch se bál jeho popularity.