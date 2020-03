Babiš a Vojtěch projednají s nemocnicemi jejich připravenost na koronavirus

Závěry představí premiér s ministrem po setkání s řediteli na tiskové konferenci ve Fakultní nemocnici v Motole ve 13:30.

Kraje většinou hlásí dostatečné množství prostor, kam případné nemocné umístit. „V Moravskoslezském kraji mají tři nemocnice infekční oddělení, všechna byla uvedena do stavu zvýšené pohotovosti,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Celkově je na infekčních odděleních ve Fakultní nemocnici Ostrava, Slezské nemocnici v Opavě a Nemocnici s poliklinikou Havířov k dispozici 146 infekčních lůžek.



Jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO) uvedl, že v kraji je 160 infekčních lůžek. Jsou ve Fakultní nemocnici Brno a v nemocnicích ve Znojmě, Břeclavi a Kyjově, dalších 350 lůžek lze na infekční předělat. Možné nemocné na Vysočině jsou připraveni přijímat v nemocnicích Jihlava, Havlíčkův Brod a Třebíč.

Ministerstvo připomnělo, že laboratorně vyšetřovaní budou i nadále jen pacienti, kteří budou trpět akutním respiračním onemocněním s příznaky kašle, dušnosti a horečky a zároveň byli v úzkém kontaktu s potvrzeným případem infekce novým koronavirem nebo v oblasti, kde se šíří, v posledních 14 dnech.

„Testováni budou také pacienti s těžkým průběhem respiračního onemocnění bez epidemiologické anamnézy,“ uvedlo ministerstvo.

Vojtěch dříve uvedl, že úřady rozpracují systém, jak by bylo možné testy provádět v domácnostech. „Chceme to spustit ještě v tomto týdnu, aby mohlo probíhat domácí testování. Zdravotníci by jezdili za podezřelými případy, kteří mají symptomy daného onemocnění,“ uvedl.