Adiktologové zvou Babiše a Vojtěcha k „fér“ jednání. Chtějí řešit financování

V otevřeném dopise Babiše a Vojtěcha ke kulatému stolu pozvala Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS). Vyjádření politiků ČTK shání.
Kabinet v polovině května rozhodl o přesunu protidrogové politiky z Úřadu vlády pod resort zdravotnictví bez předchozího projednání se zaměstnanci a odborníky. Ti to kritizují. Poukazují mimo jiné na to, že ministerstvo zatím nedokázalo adiktologické služby financovat. Obávají se ohrožení pomoci lidem se závislostmi.
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„Naším cílem není vracet se k rozhodnutí o samotném přesunu; chceme se soustředit na to, aby změna gesce neohrozila fungování služeb a aby se neopakovaly problémy, se kterými se systém v minulosti opakovaně potýkal,“ uvedla v dopise Babišovi a Vojtěchovi předsedkyně rady APAS Helena Gherasim.
Podle dopisu je za pozváním k jednání snaha vést dialog a zajistit „nepřerušené, spravedlivé a kontrolovatelné financování“ služeb pro lidi, kteří mají problémy se závislostmi.
Asociace spolu s Think tankem Racionální politiky závislostí navrhují, aby se jednání o zajištění financí konalo 16. června ve Sněmovně, tedy den před jednáním vládní rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Záštitu nad akcí by podle APAS měli převzít místopředseda Sněmovny Patrik Nacher a předseda podvýboru pro léčebné konopí Václav Trojan (oba ANO).
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Adiktologové uvedli, že nabízejí férové a věcné jednání. Dohodnout se chtějí na jednotlivých bodech. Týkají se nastavení dotačního řízení, pravidel vyplácení a včasného poskytování peněz i vyúčtování. Transparentní by mělo být rozdělování financí, zabránit by se mělo upřednostňování. Pokračovat se má v certifikování služeb s posouzením výkonnosti center.
„Naše obavy vycházejí z dlouhodobých zkušeností s financováním a fungováním služeb. Pokud se tyto otázky nevyřeší včas, budou se vracet a zbytečně zatěžovat celý systém i samotný přesun,“ uvedla APAS.
V dopise poukazuje i na rozdíly ve vyplácení dotací úřadem vlády a ministerstvem zdravotnictví. Odvolává se na výsledky kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu. Podle asociace kontroloři prokázali, že dosavadní rozdělování peněz bylo hospodárné a úřad vlády příjemce kontroloval, zatímco na ministerstvu zdravotnictví byly v dotačním hospodaření nedostatky. „Právě rozdíly v kvalitě dotačního řízení jsou jádrem našich obav. Chceme zajistit, aby se osvědčené, transparentní a kontrolovatelné postupy případným přesunem neztratily,“ uvedla APAS.
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Vojtěch a vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha by se měli příští týden sejít i se zástupci přesouvaných vládních expertů na problematiku závislostí. Bartha navrhla, aby se jednání konalo ve čtvrtek 18. června od 07:30.