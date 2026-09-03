Ukáže se i očkování dětí. Babiš s Vojtěchem představili novinky v EZKartě

Nová generace aplikace podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha neprošla pouze kosmetickými úpravami. „Je to skutečně nová aplikace s novým vzhledem a funkcemi. Podporuje prevenci, poskytuje například informace o tom, na které prohlídky máte nárok,“ vysvětlil.
Přihlašování funguje přes Identitu občana, například prostřednictvím bankovní identity. Dosud sloužila zejména jako očkovací průkaz, aplikace totiž vznikla pod názvem Tečka pro přístup k certifikátům očkování během koronavirové pandemie.
|
Konec papírování a běhání pro žádanky se blíží. Lékaře i pacienty čeká digitální éra
„Aplikace mění možnosti sdílení. Jedna z klíčových novinek je, že si uživatel může přidat nezletilé děti nebo starší rodiče, aby mohl sledovat třeba nárok na screening na onkologii,“ nastínil Vojtěch. Podle Babiše se jedná o důležitý krok digitalizace, přičemž investice do zdravotnictví jsou pro jeho vládu absolutní prioritou.
Protože jsou podle něj požadavky resortu co se týče rozpočtu na příští rok obrovské, je důležité, aby investice do digitalizace měly smysl. To podle něj není jednoduché také proto, že systém není ucelený. „Bohužel stát není firma, protože firma by měla jeden IT systém,“ prohlásil.
Elektronickou žádanku zatím aplikace nezavádí, měla by začít fungovat až 1. července 2027. „Já hlavně chci tu e-žádanku, abychom přesně věděli, jak dlouho se čeká na vyšetření,“ řekl Babiš. Další prioritou jsou podle něj investice do umělé inteligence ve zdravotnictví.
Česká republika podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška patří mezi státy, kde mají pacienti na výběr jedno z největších množství preventivních programů. Přiznal, že je ale občas těžké se v nich vyznat. „Proto je důležité, že je v EZKartě rozcestník, navede vás, který screening je pro vás vhodný a měli byste ho navštívit,“ uvedl.
Digitální karta dárce krve a plazmy
Možné komplikace nastínil ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltýn. „Předpokládáme obrovský počet stažení,“ řekl. Kvůli očekávané zátěži pro uživatele stále funguje informační linka 1221 z dob koronavirové pandemie. „Operátoři budou připraveni technicky vše odbavit a zodpovědět dotazy,“ ujistil Foltýn.
„Digitalizaci děláme přímo pro lidi a budeme rádi za jejich zpětnou vazbu i na toto číslo,“ potvrdil také vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáš Klučka.
Další zásadní novinkou podle resortu je, že se lidé postupně zbaví papírové dokumentace. Zavádí například digitální kartu dárce krve a plazmy. „Daruji pravidelně a pořád jste museli nosit ten papírek, kam vám dali razítko,“ řekl Vojtěch. Uživatel nyní může zobrazit historii a k dispozici bude mít informace, kdy může darovat znovu.
|
Víc peněz na přístroje a pojištěnce. Babiš vidí zdravotnictví jako prioritu rozpočtu
Největší absurditou podle vládního zmocněnce pro digitalizaci bylo, že stát nutí občana, aby mezi ordinacemi stále chodil s papíry. „V projektu Digitální Česko 2.0 projekty nesmí stát samy, ale zapadat do sebe. Není to jen vize na papíře, ale konkrétní změna, kterou lidé mohou reálně používat. EZKarta je služba pro ně,“ sdělil novinářům.
Změnu vítá i zástupkyně pacientů, ředitelka Národní asociace pacientských organizací Zlata Kasová. „Chroničtí pacienti často musí dělat kurýra mezi ordinacemi. Od tohoto si slibujeme, že do budoucna vždy a odkudkoliv budou mít k údajům přístup,“ vysvětlila s tím, že důležitý aspekt bude také ochrana citlivých osobních údajů.
„Apelujeme na ministerstvo zdravotnictví, aby nastavilo bezpečnostní opatření tak, aby nemohlo v žádném případě dojít k úniku dat,“ řekla.
Do sdílení zdravotní dokumentace je zatím zapojeno přes 30 nemocnic. Aplikace podle ministerstva zatím zaznamenala 3,1 milionu stažení, reálných uživatelů je ale jen něco kolem 34 tisíc. Výsledky vyšetření by v aplikaci měly být vidět zhruba po měsíci, resort chce interval postupně zkracovat. Další rozšiřování je v plánu, čemuž podle Klučky otevřela nová verze bránu.