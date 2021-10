Andreji, dám ti dva pokusy na sestavení vlády, prozradil Babiš Zemanův slib

Babiš mimo jiné zopakoval, že přijal porážku ve sněmovních volbách a že s hnutím ANO půjde do opozice. „Původně jsem chtěl čekat na prezidenta, ale zkrátka já už jsem byl rozhodnutý dávno. Pan prezident měl na to jiný názor, když jsem s ním mluvil v neděli, tak mi řekl Andreji, já ti dám dva pokusy. Ale šel do nemocnice a já jsem to nechtěl moc řešit, takže já to akceptuju. 108 hlasů, pět se muselo spojit proti jednomu s jediným programem antibabiš a ještě lžou. Takže, já jsem připraven,“ řekl ve svém nedělním pořadu Čau lidi Babiš.

Babiš také komentoval situaci okolo zdravotního stavu pana prezidenta Miloše Zemana. „Schůze sněmovny bude 8. listopadu. To znamená, když sněmovna začne jednat, my potom dáme demisi jako vláda a až potom přichází role pana prezidenta, to znamená, že pravděpodobně začátkem prosince, nebo koncem listopadu pan prezident využije svoje právo a pověří někoho a já jsem mu to chtěl sdělit osobně, bohužel ta situace se vyvinula tak, že zkrátka už jsem tady nechtěl na to čekat, takže šest týdnů je čas,“ vysvětlil svůj postoj.

Ještě minulý týden ale premiér Andrej Babiš váhal, zda prezidentovu údajně přislíbenou nabídku pověření sestavení vlády přijme, nebo ne. „Pan prezident mi v neděli (10. října, pozn. red.) slíbil, že mě pověří sestavením vlády. Stejně tak jako mi to slíbil už několikrát předtím, když vyhraji volby. Máme nejvíc poslaneckých mandátů, tak co je na tom tak překvapivého? Já jsem na to panu prezidentovi odpověděl, že si to rozmyslím, jestli to pověření, když mi ho dá, přijmu nebo ne,“ řekl Babiš.

V neděli v pořadu Partie Terezie Tománková na CNN Prima NEWS dosavadní místopředseda vlády a ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček uznal porážku hnutí ANO. „Odcházíme se vztyčenou hlavou jako strana, která získala 27 procent hlasů, ale nestačilo to na pětikoalici. Myslím si, že týden po volbách přijít s tímto stanoviskem je férové a je na čase připravit se na to být tvrdou, ale fér opozicí,“ doplnil.

Hnutí ANO ve volbách získalo sice nejvíce, tedy 72 mandátu ve Sněmovně, jenže to mu nestačí na sestavení vlády. Ani koalice SPOLU, ani koalice Pirátů se STAN s ANO vyjednávat o vládě nechtějí. O vládě, personálním obsazení a rozdělení mandátů jedná SPOLU s Piráty a STANem. Předpokládá se, že premiérem bude šéf ODS Petr Fiala.