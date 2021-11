ANALÝZA: Jak se Babiš chystá do opozice. Stínová vláda, nebo tah na Hrad?

Ze Sněmovny je to 51 kilometrů, cesta trvá zhruba 40 minut. Z jeho průhonické Sokolovny, kde Andrej Babiš také „úřaduje“, to má do domu s číslem popisným 66 na Husově náměstí v Roudnici nad Labem téměř 65 kilometrů a 47 minut strávených v autě.

Právě tyto trasy by měl šéf hnutí ANO v příštích týdnech, měsících či letech absolvovat každé pondělí, kdy má být ve své nové poslanecké kanceláři komukoli k dispozici mezi osmou a čtrnáctou hodinou. Pro končícího premiéra to bude po osmi letech v politice a ve vládních funkcích úplná novinka. Stejně jako pro hnutí ANO pobyt v opozici. Co se tam od nich dá čekat?