Zrychlili jsme uvolnění, jak jsme avizovali, řekl Babiš. Cestování je teorie

„My jsme avizovali, že pokud ta situace se vyvine příznivě a jak dopadnou Velikonoce a zda to bude mít nějaký dopad, což se neprokázalo, tak ta opatření uvolníme,“ řekl Babiš.

„Za včerejšek máme 55 nově nakažených,“ upozornil na klesající trend potvrzených případů nemoci covid-19. Podle něj je Česká republika je dávána jako celosvětový příklad z hlediska opatření kvůli koronaviru. Podle něj to země zvládla dobře.

"Původně jsme chtěli uvolnovat prodejny do 200 metrů čtverečních. Pak jsme to změnili. Myslím si, že je to pozitivní. Ty hlavní věci se uvolní do 25. května, pak nastoupí školy. Uvidíme, jak se to vyvine a dle toho budem postupovat,“ pokračoval.



K opětovnému povolení lidem cestovat do ciziny Babiš upozornil, že "cestování do zahraničí je pouze teorie“. „Nepustí vás. My jsme v rámci rozvolnění museli dle platných zákonů teoreticky rozvolnit cesty do zahraničí. Prakticky se nedostanete nikam. Nikdo tam nelétá, nebo vás tam nepustí,“ zdůraznil.



Nikam nás nepustí

Podle něj se cestování zatím s okolními státu neřeší. „My potřebujeme v Česku nastartovat vše, otevřít obchody a restaurace. Bylo by fajn, kdyby naši lidé utráceli peníze doma a pomohli nastartovat ekonomiku,“ podotkl premiér.



Babiš řekl, že cestování nebrání. „Já můžu pouze lidem doporučit, aby zůstali v Česku. U nás je bezpečno. V porovnání s ostatními zeměmi to zvládáme skvěle,“ zopakoval.

"Místo toho, aby tady byli všichni happy, tady zase probíhá nějaká debata,“ ohradil se Babiš proti kritickým hlasům zejména z opozice.

Vláda by v pátek měla schválit žádost o prodloužení nouzového stavu do 25. května poté, co městský soud v Praze zrušil některé restrikce nařízené ministrem zdravotnictví.



Kabinet opatření obratem potvrdil, ale aby mohl pokračovat v mimořádných opatřeních proti koronavirové epidemii, bude potřebovat si zachovat mantinely nouzového stavu.