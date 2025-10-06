ANALÝZA: Babišův triumf. Varianty, jak bude složená vláda

Je to svým způsobem paradox. Ve volbách před čtyřmi roky byl poměr hlasů pro vládní a opoziční strany téměř stejný jako letos. Strany pětikoalice získaly něco přes 43 procent, pro opozici hlasovala většina Česka. Jenže na rozdíl od roku 2021, kdy hned dvě opoziční uskupení zůstala pod pěti procenty a jejich hlasy tak propadly, má letos sestavení vlády v rukou Andrej Babiš.
Jistotou nejspíš je, že Babišovou ministryní financí bude opět Alena Schillerová. Karel Havlíček, bude nejspíš zastávat některý z ekonomických resortů.