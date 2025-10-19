Babiš si příští týden bere dovolenou, jednání povedou Havlíček a Schillerová

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném videopříspěvku na sociálních sítích oznámil, že si příští týden bere dovolenou. Opět se také opřel do končící vlády kvůli rozpočtu a sdělil, jaké zákony bude chtít nová vláda co nejdřív schválit.

Babiš se ve videu opět opřel do končící vlády kvůli rozpočtu. „Pan Fiala stále odmítá poslat ten stejný rozpočet na rok 2026, co poslal Stanjura (minist financí Zbyněk Stanjura – pozn. red.) do Sněmovny, abychom ho mohli hned, jak vznikne rozpočtový výbor projednávat. Abychom to stihli do Vánoc, protože nechceme provizorium,“ řekl ve videu Babiš.

ANO opakovaně požaduje, aby současná vláda poslala znovu do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Končící kabinet koalice SPOLU a hnutí STAN to ale odmítá. Argumentuje tím, že budoucí vláda by stejně chtěla návrh přepracovat.

Koalice zastaví růst odvodů OSVČ, zlevní elektřinu a odmítne emisní povolenky

Příští týden bude ANO podle Babiše vyjednávat s SPD a Motoristy sobě o programovém prohlášení nově vznikající vlády. Za vítězné ANO vyjednávání povedou místopředsedové hnutí Alena Schillerová a Karel Havlíček. Babiš také oznámil, že již pracují na nových zákonech, jejichž přípravy už dříve avizovali. Například nový stavební zákon, který má zkrátit stavební řízení. Dále chtějí zamezit dalšímu zvyšování odvodů OSVČ, ty mají od nového roku opět vzrůst. Nově vznikající vláda chce také snížit ceny energií, zopakoval Babiš. Chce odmítnout ETS 2 a relokaci migrantů.

Babiš také oznámil, že si příští týden bere dovolenou. Ve videu kritizoval dosluhující vládu, podle něj „krade“, v Praze pak podle něj panuje „dopravní peklo“.

