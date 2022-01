Babiš obvinil poslance ODS Krejzu, že pomáhal okrást lidi o 2 miliardy korun

„Já jsem nikoho neokradl. Pana Sisáka znám podle jména a nemám s ním nic společného a nikdy jsem neměl nic společného. Pokud mi advokát doporučí, že to je žalovatelné, budu žalovat. Obávám se toho, že politik musí snést všechno v této zemi. Jakoukoli lež, jakoukoli urážku,“ řekl iDNES.cz Krejza.

Na podnikatelskou minulost poslance ODS Karla Krejzy ve společnosti Český Holding (dříve investiční fond Creditanstalt) v letech 2003 až 2012 dostal premiér Petr Fiala otázku i minulý týden při interpelacích od poslankyně ANO Bereniky Peštové.

Krejzově působení v investičním fondu se věnovali Reportéři ČT

Česká televize se totiž minulý týden ve svém pořadu Reportéři ČT zaměřila na působení byl v představenstvu velkého privatizačního fondu, který založila rakouská banka Creditanstalt. Fond dodnes působí pod jménem Český holding. Z původního majetku ve výši více než 2 miliardy korun ale nezůstalo skoro nic. Byly za tím nepovedené obchody. Jeden z nich řídil podle ČT Krejza.

Kdo je Petr Sisák Miliardář z Litoměřic, který má nyní trvalé bydliště na Maltě. Je mezi obviněnými v kauze insolvenčních podvodů, která souvisí s firmou Via Chem Group, která podle dostupných údajů jako akcionář v roce 2014 ve Spolchemii v Ústí nad Labem zhruba třetinový podíl.

Společnost v minulosti figurovala v některých kontroverzních obchodech. Dluhopisy společnosti Via Chem Group koupila firma Key Investments, které v minulosti svěřilo město Sokolov a městské části Praha 6, 10 a 13 dohromady několik desítek milionů korun.

(čtk)



Akcionáři sice prodělali, ale poslanec zkrátka nepřišel. Z majetku fondu získal podle pořadu Reportéři ČT před šesti lety za 8 milionů korun dům v Praze Kobylisích, jehož tehdejší cena byl ovšem podle realitního makléře citovaného televizí 15 až 20 milionů korun, a v roce 2018 také rekreační pozemek v Krkonoších o velikosti několik desítek tisíc m2 v hodnotě nad 10 milionů korun.

Krejza měl podle České televize na starosti projekt vybudování obchodně společenského centra v Českých Budějovicích, který ale v roce 2014 zkrachoval a společnost Český Holding se dostala do konkurzu.

„Byl jsem v orgánech, no. Tak jako úplně odpovědnosti se asi člověk zříci nemůže, ale ne každý může být úspěšný v takovýmhle podnikání. Tak já jsem v tomto prostě byl, je potřeba si říct, že to úspěšné nebylo. To přiznávám,“ řekl k tomu ČT Krejza.

Neměl by složit mandát? ptala se Fialy poslankyně ANO. Premiér se Krejzy zastal

„Upřímně, tento člověk, jestliže je členem výboru pro obranu, docela se obávám o další osud budoucích vojenských zakázek. Nehovořil jste s panem poslancem o možnosti složení mandátu?“ ptala se Fialy při interpelacích poslankyně Peštová.

Premiér Petr Fiala se svého poslance Karla Krejzy zastal. „Pan poslanec nijak netají to, že ten podnikatelský záměr nevyšel, že nedopadl dobře. K tomu se podle mě jasně postavil. Ale já si nejsem v tuto chvíli vědom toho, a ty signály nemám, že by se Karel Krejza dopustil něčeho, co by mělo zpochybňovat jeho další politické působení. A říkám to, co jsem vždycky říkal a platí to: pokud se politik dopustil něčeho nezákonného, nekalého, nemá v politice co dělat. My podle toho jednáme. A je jedno, jestli je to politik z ODS nebo z hnutí ANO,“ prohlásil Fiala.