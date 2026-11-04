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Babiš letí za Tuskem. Setkáním chtějí stvrdit česko-polské přátelství

Tereza Jiránková
  8:38
Polský premiér Donald Tusk a český předseda vlády Andrej Babiš se setkali na...

Polský premiér Donald Tusk a český předseda vlády Andrej Babiš se setkali na konferenci v Gdaňsku. (25. června 2026) | foto: Wojtek RadwanskiProfimedia.cz

Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jednal s premiéry zemí Visegrádské skupiny a...
Krteček za Česko, Reksio za Polsko. Babiš se setkal s Tuskem
Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jednal s premiéry zemí Visegrádské skupiny a...
Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jednal s premiéry zemí Visegrádské skupiny a...
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Premiéra Andreje Babiše přijme na středečním jednání ve Varšavě polský předseda vlády Donald Tusk. Společně chtějí diskutovat o řadě témat, včetně konkurenceschopnosti evropské ekonomiky nebo o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany.

Středeční schůzka je naplánovaná na 11:30 hodin dopoledne. Ještě tentýž den se český premiér vrátí zpět do Prahy. Kromě česko-polských vztahů chtějí předsedové vlád na jednání probrat také problematiku migrace, energetiky nebo víceletý finanční rámec Evropské unie.

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Premiéři obou zemí chtějí setkáním navázat na zářijovou schůzku států V4 v Bratislavě, na níž Babiš od Tuska pozvání k návštěvě polské metropole obdržel. „Uvidíme se ve Varšavě v listopadu a já jsem opravdu rád, že tě můžu uvítat jako váženého hosta,“ avizoval polský předseda vlády ve společném videu a dodal, že pozváním chce utvrdit vzájemnou solidaritu a přátelství obou zemí.

Tusk tehdy také uvedl, že jsou Češi v Polsku nejpopulárnějším národem, což český premiér následně opětoval.

Babiš se v uplynulém týdnu setkal také s dalšími představiteli zemí Visegrádské čtyřky, Prahu navštívil slovenský předseda vlády Robert Fico i maďarský premiér Péter Magyar.

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