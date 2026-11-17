Dnešní svátek 17. listopadu uctí ministerský předseda odpoledne u lavičky Václava Havla v Tel Avivu. „Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ řekl premiér ještě před odletem od Izraele.
Vláda Andreje Babiše v posledních týdnech čelí kritice v souvislosti se záměrem změnit financování České televize a Českého rozhlasu. O víkendu se dokonce kvůli rušení koncesionářských poplatků sešlo na protivládní demonstraci spolku Milionu chvilek na 400 tisíc lidí.
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Ještě před odpoledním aktem na půdě Telavivské univerzity, kde premiér uctí i památku obětí teroristických útoků 7. října 2023, čeká Babiše přijetí u prezidenta Jicchaka Hercoga, návštěva památníku obětí Holocaustu Jad Vašem nebo jednání s lídrem opozičního bloku Gadim Eisenkotem, kterého prezident minulý týden pověřil sestavením nové vlády.
„Jedině Izrael má skutečně zkušenosti“
Babiš do Izraele odcestoval na pozvání izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Na cestě ho doprovází ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD), zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé), zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Součástí delegace je také náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.
V Izraeli zástupci české vlády prioritně řeší posílení protivzdušné obrany, protože Česko má mít schopnost bránit své území před balistickými střelami. „Teď jsme sem přišli proto, abychom jednali s firmami, protože samozřejmě jedině Izrael má skutečně zkušenosti,“ řekl po jednání s Netanjahuem Babiš.
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Česká republika by se podle Babiše měla snažit pořídit další systémy protivzdušné obrany co nejdříve a nečekat až do roku 2030. Česká delegace se také setkala s výrobci izraelského systému Arrow 3. Delegace navštívila i operační středisko izraelských sil, odkud jsou řízeny zásahy proti raketovým útokům. Babiš označil technologie Izraela za nejlepší zejména proto, že na rozdíl od některých evropských systémů prošly bojovým nasazením.
Po návratu delegace do Česka by podle premiéra měla armáda co nejdříve rozhodnout, jaké systémy chce pořídit. Zmínil také izraelský systém Barak, který nakoupilo Slovensko a o němž chce česká strana také jednat s výrobcem. Konkrétní harmonogram případného nákupu ani objem zakázky Babiš neupřesnil.
Navštívil Izrael opakovaně
Premiér naopak připomněl, že Česko v minulosti investovalo do izraelského systému protivzdušné obrany Spyder, který si pořídilo v roce 2021. Ten podle něj dokáže likvidovat například letadla a drony, ne ale balistické rakety. Protivzdušnou obranou proti balistickým raketám disponuje v Evropě pouze Německo, Francie a Itálie.
„Já to považuju za prioritu, protože priorita je, aby, když by se nedejbože něco stalo, abychom ochránili naše obyvatelstvo,“ zopakoval ministerský předseda.
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Kromě obrany se v Izraeli Babiš a další zajímají také o zdravotnictví a ochranu dětí. S izraelským premiérem Netanjahuem probírali ale také například umělou inteligenci, která se stává velkým tématem. Babiš jako premiér navštívil Izrael opakovaně již za svého prvního působení v čele vlády.
S Netanjahuem jednal například v únoru 2019 o spolupráci ve vědě, výzkumu, kybernetické bezpečnosti a vodním hospodářství. Do Izraele odcestoval také v lednu 2020 na Světové fórum o holokaustu a v březnu 2021 jednal s izraelským premiérem o očkování proti covidu-19 a spolupráci při výrobě vakcín. Česko dlouhodobě patří k blízkým evropským spojencům Izraele.