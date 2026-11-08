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Babiš navštíví v blízké době Izrael. Chce řešit protivzdušnou obranu

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  10:42aktualizováno  10:50
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Předseda vlády Andrej Babiš se ve Varšavě setkal s premiérem Donaldem Tuskem,...

Předseda vlády Andrej Babiš se ve Varšavě setkal s premiérem Donaldem Tuskem, vzájemné vztahy si chválili. (4. října 2026) | foto: ČTK

Premiér Andrej Babiš a jeho izraelský protějšek Benjamin Netanjahu na tiskové...
Premiér Andrej Babiš a jeho izraelský protějšek Benjamin Netanjahu na tiskové...
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....
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Premiér Andrej Babiš v nejbližší době navštíví Izrael, kde chce jednat zejména o tamním systému protivzdušné obrany. Zmínil, že protivzdušná obrana je prioritou a v uplynulém týdnu jednal s některými výrobci, včetně těch izraelských.

Izraelský systém Iron Dome k zachycování raket krátkého doletu a minometných granátů má Babiš za úspěšný a v obraně za důležitější než americké stíhačky F-35 a tanky, které objednala minulá vláda.

Babiš dále uvedl, že v uplynulém týdnu jednal s dodavateli protivzdušné obrany zaměřené na balistické střely. Sešel se mimo jiné s izraelským výrobcem. „Izraelské střely Arrow si koupilo Německo. A jednali jsme také s firmou Leonardo, která má společně s Francií systém SAMP/T,“ uvedl premiér.

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Připomněl, že protivzdušnou obranu proti balistickým střelám má v současné době v Evropě pouze Německo, Francie a Itálie. „Náš hlavní úkol je vás ochraňovat, kdyby letěla nějaká raketa,“ prohlásil Babiš ve svém nedělním videu na sociálních sítích. „Proto v nejbližší době navštívím Izrael,“ vysvětlil. Termín neupřesnil. Kdyby měla být jednání na nejvyšší úrovni, může se do nich promítnout povolební situace v Izraeli.

O plánu hovořil Babiš v souvislosti s koncepcí rozvoje české armády, kterou vláda schválila v pondělí. Rozvoj armády je v koncepci rozdělen do tří etap. Do roku 2030 se má zaměřit na zvýšení připravenosti, posílení protivzdušné a protidronové obrany a první fázi rozvoje těžké a střední brigády.

Povolební situace v Izraeli

V příštích týdnech čeká Izrael skládání nové vlády. Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli pověří sestavením nové vlády dosavadního opozičního lídra, šéfa centristického Jašaru Gadiho Eisenkota.

Dosavadní premiér Benjamin Netanjahu, jehož strana Likud volby minulý týden vyhrála s 27 mandáty, ve funkci zůstane, dokud nevznikne nová vláda. Pověřený kandidát bude mít na sestavení vlády 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu to nepodaří, může Herzog pověřit někoho jiného.

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