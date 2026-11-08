Babiš navštíví v blízké době Izrael. Chce řešit protivzdušnou obranu

Izraelský systém Iron Dome k zachycování raket krátkého doletu a minometných granátů má Babiš za úspěšný a v obraně za důležitější než americké stíhačky F-35 a tanky, které objednala minulá vláda.
Babiš dále uvedl, že v uplynulém týdnu jednal s dodavateli protivzdušné obrany zaměřené na balistické střely. Sešel se mimo jiné s izraelským výrobcem. „Izraelské střely Arrow si koupilo Německo. A jednali jsme také s firmou Leonardo, která má společně s Francií systém SAMP/T,“ uvedl premiér.
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Připomněl, že protivzdušnou obranu proti balistickým střelám má v současné době v Evropě pouze Německo, Francie a Itálie. „Náš hlavní úkol je vás ochraňovat, kdyby letěla nějaká raketa,“ prohlásil Babiš ve svém nedělním videu na sociálních sítích. „Proto v nejbližší době navštívím Izrael,“ vysvětlil. Termín neupřesnil. Kdyby měla být jednání na nejvyšší úrovni, může se do nich promítnout povolební situace v Izraeli.
O plánu hovořil Babiš v souvislosti s koncepcí rozvoje české armády, kterou vláda schválila v pondělí. Rozvoj armády je v koncepci rozdělen do tří etap. Do roku 2030 se má zaměřit na zvýšení připravenosti, posílení protivzdušné a protidronové obrany a první fázi rozvoje těžké a střední brigády.
Povolební situace v Izraeli
V příštích týdnech čeká Izrael skládání nové vlády. Izraelský prezident Jicchak Herzog v neděli pověří sestavením nové vlády dosavadního opozičního lídra, šéfa centristického Jašaru Gadiho Eisenkota.
Dosavadní premiér Benjamin Netanjahu, jehož strana Likud volby minulý týden vyhrála s 27 mandáty, ve funkci zůstane, dokud nevznikne nová vláda. Pověřený kandidát bude mít na sestavení vlády 28 dnů s možností dvoutýdenního prodloužení. Pokud se mu to nepodaří, může Herzog pověřit někoho jiného.