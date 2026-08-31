„ÚZSI neobstála. A tu informaci jsem měl mít mnohem dřív, a v podstatě od ÚZSI jsem ji ani nedostal. Dostali jsme tu informaci až od BIS, a to ve čtvrtek v 10:00, v den, kdy jsem svolal mimořádnou bezpečnostní radu státu,“ prohlásil po jednání kabinetu předseda vlády.
Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku nebo zfalšovaný web Českého rozhlasu. Babiš věc označil v pondělí za pseudokauzu. Chyboval podle něj i velvyslanec, když o ničem neinformoval ministerstvo zahraničí.
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Občané České republiky nejsou podle Babiše hloupí a vědí, že s Polskem máme dobré vztahy. „Pan velvyslanec taky neinformoval, takže určitě jsme přijali opatření, aby se to zlepšilo,“ řekl Babiš.
Už o víkendu kritizoval, že se o dezinformacích nedozvěděl od tajných služeb, ale od novinářů. Kvůli tomu i mimořádně svolal Bezpečnostní radu státu (BRS).
„Chtěl bych se ještě vrátit k té debatě, ke čtvrteční BRS, kterou jsem svolal k tomu, že jsem chtěl vědět, jak se koordinují naše služby, respektive jak je možné, že o tom, co se dělo na Těšínsku, jsem se dozvěděl od novináře, a protože jsem tuhle informaci dávno neměl od ÚZSI,“ řekl Babiš.
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Odmítl, že by problém byl v tom, že jeho kabinet zrušil odbor strategické komunikace, v jehož čele byl za předchozí vlády Otakar Foltýn.
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Stratkom stál podle Babiše v letech 2022 až 2025 celkem 157 milionů korun a premiér ho v pondělí znovu označil za zbytečný. „My žádný Stratkom nepotřebujeme, máme tady služby, které mají pracovat pro stát, pro lidi, zájmy státu, bojovat proti korupci,“ prohlásil premiér.
Vláda před týdnem oznámil změnu ve vedení ÚZSI, na začátku října nastoupí do čela civilní rozvědky Miroslav Toman. Vystřídá Vladimíra Posoldu, který rezignoval.