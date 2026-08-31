Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chybovala rozvědka i velvyslanec, řekl Babiš k dezinformacím o polských nárocích

Autor:
  15:26
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš a Karel Havlíček na tiskové...
Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš, Karel Havlíček a Jeroným Tejc...
Aleš Juchelka, Alena Schillerová, Andrej Babiš, Karel Havlíček a Jeroným Tejc...
Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)
8 fotografií
Kriticky na adresu civilní rozvědky, Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), se v pondělí po jednání vlády vyjádřil premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Chybu podle něj udělala v případě dezinformací o polských územních nárocích vůči České republice.

„ÚZSI neobstála. A tu informaci jsem měl mít mnohem dřív, a v podstatě od ÚZSI jsem ji ani nedostal. Dostali jsme tu informaci až od BIS, a to ve čtvrtek v 10:00, v den, kdy jsem svolal mimořádnou bezpečnostní radu státu,“ prohlásil po jednání kabinetu předseda vlády.

Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku nebo zfalšovaný web Českého rozhlasu. Babiš věc označil v pondělí za pseudokauzu. Chyboval podle něj i velvyslanec, když o ničem neinformoval ministerstvo zahraničí.

Babiš kritizuje zpravodajské služby. O dezinformaci o Polsku věděl až z médií

Občané České republiky nejsou podle Babiše hloupí a vědí, že s Polskem máme dobré vztahy. „Pan velvyslanec taky neinformoval, takže určitě jsme přijali opatření, aby se to zlepšilo,“ řekl Babiš.

Už o víkendu kritizoval, že se o dezinformacích nedozvěděl od tajných služeb, ale od novinářů. Kvůli tomu i mimořádně svolal Bezpečnostní radu státu (BRS).

„Chtěl bych se ještě vrátit k té debatě, ke čtvrteční BRS, kterou jsem svolal k tomu, že jsem chtěl vědět, jak se koordinují naše služby, respektive jak je možné, že o tom, co se dělo na Těšínsku, jsem se dozvěděl od novináře, a protože jsem tuhle informaci dávno neměl od ÚZSI,“ řekl Babiš.

Žádný Stratkom nepotřebujeme, máme tajné služby, řekl Babiš

Odmítl, že by problém byl v tom, že jeho kabinet zrušil odbor strategické komunikace, v jehož čele byl za předchozí vlády Otakar Foltýn.

Falešný profil primátorky, smyšlená demonstrace. Těšínsko se někdo snaží rozeštvat

Stratkom stál podle Babiše v letech 2022 až 2025 celkem 157 milionů korun a premiér ho v pondělí znovu označil za zbytečný. „My žádný Stratkom nepotřebujeme, máme tady služby, které mají pracovat pro stát, pro lidi, zájmy státu, bojovat proti korupci,“ prohlásil premiér.

Vláda před týdnem oznámil změnu ve vedení ÚZSI, na začátku října nastoupí do čela civilní rozvědky Miroslav Toman. Vystřídá Vladimíra Posoldu, který rezignoval.

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu

Satelitní snímky zachycují údolí u hranice Nepálu a Číny před ničivými...

Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...

Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat

Záběr z dronu zachycuje hasiče při pátracích a záchranných pracích na poškozené...

Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...

Staré jezy, zbytky mostů, nádobí. Podívejte se, co odhalilo sucho na Lipně a Orlíku

Nedostatek vody odhaluje na vodním díle Orlík i základy bývalého řetězového...

Hladiny řek v největších jihočeských nádržích dál klesají. Na Orlíku i na Lipně. Pod Podolským mostem se už objevují zřetelné zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Na Lipně zase avizovali, že...

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Spáč z houpací sítě napadal po probuzení strážníky, skončil na záchytce

Agresivního muže pomáhala strážníkům zpacifikovat i hlídka Policie ČR. (30....

Mělo to být jen klidné upozornění, aby si muž sbalil houpací síť zavěšenou mezi stromy na veřejném prostranství a vydal se jinam. Spáč se ale probral a na českobudějovické strážníky začal útočit. V...

31. srpna 2026  15:48

Koho napadlo dát muniční sklad k vesnici? Ukrajinci po tragickém útoku viní armádu

Důsledky ruského útoku na muniční sklad v obci Myla v Kyjevské oblasti na...

Po ruském útoku na sklad munice u ukrajinské vesnice Myla, při němž o víkendu zemřelo 38 lidí, se mezi místními zvedá hněv kvůli tomu, že ukrajinská armáda umístila zásoby zbraní jen pár set metrů od...

31. srpna 2026  15:43

Po srážce sedmi aut na Liberecku je několik zraněných

U Hrádku nad Nisou se srazilo sedm aut. (31. srpna 2026)

Osm lidí se v pondělí odpoledne zranilo při srážce sedmi aut u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Hlavní tah na Liberec je momentálně uzavřený, objízdná trasa vede přes Václavice.

31. srpna 2026  15:39

Chybovala rozvědka i velvyslanec, řekl Babiš k dezinformacím o polských nárocích

Premiér Andrej Babiš na tiskové konferenci po zasedání vlády. (31. srpna 2026)

Kriticky na adresu civilní rozvědky, Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI), se v pondělí po jednání vlády vyjádřil premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Chybu podle něj udělala v případě...

31. srpna 2026  15:26

Evropa není v nejlepší formě, varoval Babiš na strategickém fóru. Vyzdvihl V4

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Od naší zpravodajky ve Slovinsku Premiér Andrej Babiš se dnes účastní Bledského strategického fóra ve Slovinsku, kam odpoledne přiletěl. V projevu kritizoval nelegální migraci a vyjádřil se i ke stavu Visegrádské čtyřky. Český...

31. srpna 2026  8:01,  aktualizováno  15:25

Vypadala jako kámen, byla to kapota auta. Vysychající Rýn odhalil dávné tajemství

Premium
Ze dna řeky Rýn jižně od Bonnu vytáhli hasiči 18. srpna 2026 vrak Fiatu 126....

Rekordně nízká hladina řeky Rýn vydala nečekaný objev. Hasiči vyzvedli desítky let starý vrak fiatu. V autě a poblíž něj se nacházely lidské kosti. Policisté hned začali zjišťovat, komu patří a zda...

31. srpna 2026  15:25

Za migrační vlnou v Ceutě stály účty s vazbami na Rusko a Izrael, řekl Sánchez

Migranti opouštějí provizorní tábořiště na pláži a míří do přístřešků zřízených...

K masovému přílivu migrantů do Ceuty před měsícem přispěly dezinformace na sociálních sítích z účtů s vazbami na Rusko, Izrael a mezinárodní krajně pravicové hnutí. V rozhovoru s rozhlasem Cadena SER...

31. srpna 2026  10:41,  aktualizováno  15:22

Řidička se za zatáčkou srazila s autem v protisměru, nadýchala přes 4 promile

Škoda Fabia, kterou řídila silně opilá osmatřicetiletá žena.

Namol opilá žena bourala v neděli dopoledne na silnici mezi Kynšperkem nad Ohří a Březovou na Sokolovsku. Poté, co projela zatáčku, vjela do protisměru a střetla se s dalším vozem.

31. srpna 2026  15:09

Drama v Jablonci. Mladistvá dívka pobodala hlídače obchodu, přistihl ji při krádeži

ilustrační snímek

Mladistvá dívka v pondělí dopoledne zranila pracovníka ostrahy v jabloneckém supermarketu, když ji přistihl při krádeži. Agresorka se dala na útěk, ale policisté ji brzy dopadli. Hlídač skončil v...

31. srpna 2026  14:53

Na Bulovce popálili rodičku při císařském řezu. Případ začala vyšetřovat policie

Fakultní nemocnice Bulovka

Policie se od pondělí zabývá incidentem na gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Bulovka, kdy byla během císařského řezu popálena rodička. Případ je nyní v rukou kriminální policie,...

31. srpna 2026  14:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obrovský pokrok bezpečnosti v autech. Umírá se méně, ačkoliv Češi jezdí stále víc

Premium
ilustrační snímek

Loni zemřelo na českých silnicích 478 lidí, absolutně nejméně za více než dvacet let. Oproti roku 2005, kdy si nehody vyžádaly 1 286 obětí, jde o masivní pokles o bezmála dvě třetiny. Jak zjistila...

31. srpna 2026  14:40

Nikdo to nebere příliš vážně. Co si o novém názvu myslí v přístavech jezera Ontario

Lidé se prohánějí na vodních skútrech po jezeře Ontario. (8. června 2026)

Změna názvu jezera Ontario je teď hlavním tématem rozhovorů v přístavech na obou březích tohoto jezera. Ani američtí, ani kanadští jachtaři celou věc však neberou příliš vážně. „Pro nás to není žádný...

31. srpna 2026  14:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.