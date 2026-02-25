Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Autor: ,
  17:03
Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže, který týral psa. Obrátil se kvůli tomu na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Tejc mu podle něj sdělil, že podá v neprospěch pachatele stížnost pro porušení zákona a že prozkoumá možnosti pro případné podání dovolání. Babiš doplnil, že Tejc pracuje také na zpřísnění dolní hranice trestní sazby za týrání zvířat. Vyjádření ministra ČTK shání.
Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23. února 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.
Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...
Po záchraně z bytu skončil pes v péči veterinární lékařky.
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Ministr spravedlnosti Jeroným...
15 fotografií

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu v úterý změnila původní dvouletý trest vězení za týrání psa na dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Součástí trestu je pětiletý zákaz držení a chovu zvířat. Odvolací senát přihlédl k dosavadní bezúhonnosti pachatele z Uherského Hradiště. Přiklonil se k názoru, že majitel amerického bullyho si nepočínal v přímém úmyslu, když psa drženého v bytě nevenčil, nenavštěvoval a krmil ho i napájel jen sporadicky.

Babiš případ označil za neuvěřitelně skandální, přičemž na kameru ukazoval novinový článek z deníku Blesk i fotografii odsouzeného muže. „Ten by neměl chovat už celý život vůbec nic,“ podotkl. Zákaz činnosti lze nicméně podle trestního zákoníku uložit maximálně na deset let, nikoliv na doživotí.

Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku

Pokud by Nejvyšší soud stížnosti pro porušení zákona vyhověl, jeho akademický výrok by už nemohl zpětně ovlivnit podmíněný trest uložený majiteli bullyho. Může být ale vodítkem pro soudy, jak v obdobných případech postupovat v budoucnu. Babiš řekl, že chce, aby za týrání ukládaly tresty vězení. Podnět k podání dovolání by Tejc musel adresovat nejvyšší státní zástupkyni.

Trestní zákoník stanoví základní sazbu za týrání zvířete na šest měsíců až tři roky vězení, uložit lze také zákaz činnosti či propadnutí věci. Sazba se zvyšuje na rok až pět let, pokud někdo týrá zvíře delší dobu nebo veřejně. Na dva až šest let za mříže pak může soud poslat pachatele, který zvířeti způsobí smrt či trvalé následky na zdraví, který se týrání dopustil opakovaně nebo použil zvlášť surový či trýznivý způsob.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Nejčtenější

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Uškrtili je při sexu a pohřbili u ranče, tvrdí spisy. V USA hledají Epsteinovy oběti

Ranč Zorro Jeffreyho Epsteina v Novém Mexiku.

Americký stát Nové Mexiko vyšetřuje obvinění, že sexuální predátor Jeffrey Epstein nechal pohřbít těla dvou dívek ze zahraničí nedaleko svého odlehlého ranče Zorro v tomto státě na jihu země. Dívky...

S ročníkem 1973 skončí poslední výhoda pro odchod do důchodu

důchodci penze důchod práce věk procházka stáří

Důchodový věk se posouvá stále výš a ani hranice 65 let, která platila ještě nedávno, už není nepřekročitelná. Pro lidi narozené v roce 1966 nebo později je strop pro důchodový věk 67 let. A to není...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (23....

Premiér Andrej Babiš (ANO) nesouhlasí s pravomocným podmíněným trestem pro muže, který týral psa. Obrátil se kvůli tomu na ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). Tejc mu podle něj sdělil, že...

25. února 2026  17:03

Vždyť podporuji válku! Putinův exporadce dostal pokutu, nepřihlásil se jako agent

Prokremelský ruský politolog, bývalý poradce prezidenta Vladimira Putina Sergej...

Bývalý poradce ruského prezidenta Vladimira Putina, vlivný prokremelský politolog Sergej Markov, dostal pokutu od moskevského soudu za to, že se neregistroval jako „zahraniční agent“. Markov přišel k...

25. února 2026  16:48

Policejní vůz s blikajícími majáky boural v křižovatce, střetl se s jiným autem

V Úvalech došlo ke srážce dvou vozidel, jedno z nich bylo policejní. (25. února...

Policisté bourali ve středu odpoledne v Úvalech u Prahy. Jejich služební vůz se v křižovatce střetl s jiným osobním autem. Podle prvotních informací jel policejní vůz se zapnutými majáky na červenou,...

25. února 2026  16:44

Soud odvolal miliardáře Janečka z vedení jeho nadace. Vyvedl z ní miliony

Podnikatel Karel Janeček odevzdal 73 037 podpisů, aby mohl kandidovat na...

Vrchní soud v Praze ve středu potvrdil odvolání miliardáře Karla Janečka z vedení správní rady jeho nadace Science 21. Důvodem je nedovolené vyvedení zhruba osmi milionů korun z nadačních účtů....

25. února 2026  16:38

Nováčci i matadoři. Jubilejní Český mejdan s Impulsem zve na Mirai, Vondráčkovou či Olympic

Mirai na akci Český mejdan s Impulsem (19. října 2024).

Rádio Impuls oslavilo 27. narozeniny jako nejposlouchanější soukromá rozhlasová stanice a oznámilo další hvězdy jubilejního 10. ročníku Českého mejdanu s Impulsem. Do O2 areny přijdou 17. října...

25. února 2026  16:31

Pandě v čínské zoo přistál ve výběhu mobil. Okamžitě se proměnila v typického teenagera

Turistovi spadl mobil do výběhu. Panda si z něj udělala hračku

V typického teenagera dnešní doby se proměnila 2,5letá panda v čínské zoologické zahradě. Když k ní spadl mobil od jednoho z návštěvníků, nevyměnila ho za pamlsky, ale pevně svírala v tlapě, zatímco...

25. února 2026  16:30

Brusel píše do Prahy. Chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů

Andrej Babiš navštívil Krajskou nemocnici Liberec. (17. února 2026)

Evropská komise zaslala do Česka dopis, ve kterém žádá vysvětlení, jak ČR brání střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Chce také ujištění, že Agrofert nedostane evropské peníze, dokud situace...

25. února 2026  16:14,  aktualizováno  16:21

Po Václavu Fischerovi vyhlásili v Německu pátrání. Údajně zneužil podporu

Václav Fischer v Show Jana Krause

Po bývalém podnikateli a českém exsenátorovi Václavu Fischerovi vyhlásili v Německu pátrání. Podle tamních médií se údajně ve dvou případech dopustil zneužití stání podpory. Proto ho nyní hledá...

25. února 2026  16:08

Stovka účinkujících, Lucie i Havel. Festival Mezi ploty v Bohnicích má letos nabito

Kapela Lucie odehrála v rámci svého turné koncert v pražské O2 areně. Na snímku...

Připravovaný 34. ročník festivalu Mezi ploty láká návštěvníky více než stovku účinkujících, kteří 30. a 31. května vystoupí v parku Psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích. Vůbec poprvé se k...

25. února 2026  15:59

RECENZE: Když je Bůh rudý, jde z toho mráz po zádech. Jak se žije čínským křesťanům

Kniha Bůh je rudý: Rozhovory s čínskými křesťany.

Čínský prozaik, básník a hudebník Liao I-wu žije od roku 2011 v exilu Německu. Podařilo se mu utéci z Číny, v níž po léta čelil pronásledování i vězení a jeho knihy jsou v zemi zakázány. Některé...

25. února 2026  15:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Milenka, střelba z raketometů a úkryt v křoví. Jak dopadli obávaného El Mencha

Premium
Letecký pohled na Tapalpa Country Club, kde mexický drogový baron El Mencho...

Mexický narkobaron „El Mencho“ padl. Vojáci ho nenašli přes toky peněz či pašování drog, ale sledováním jeho milenky do horského hotelu. Zátah se však zvrtnul v přestřelku. Kartel nasadil raketomety...

25. února 2026  15:36

Unikátní podívaná. Obří lilie kvete jen jednou za život, v Liberci právě teď

V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. (únor...

V Botanické zahradě v Liberci vykvetla po 31 letech Doryanthes palmeri. Jde o impozantní rostlinu z východní Austrálie známou také jako obří oštěpová lilie. Její kvetení je výjimečnou událostí, která...

25. února 2026  15:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.