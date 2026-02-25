Skandální, nesouhlasí Babiš s podmínkou za týrání psa. Tejc podle něj podá stížnost

Zlínská pobočka brněnského krajského soudu v úterý změnila původní dvouletý trest vězení za týrání psa na dvouletou podmínku s tříletou zkušební dobou. Součástí trestu je pětiletý zákaz držení a chovu zvířat. Odvolací senát přihlédl k dosavadní bezúhonnosti pachatele z Uherského Hradiště. Přiklonil se k názoru, že majitel amerického bullyho si nepočínal v přímém úmyslu, když psa drženého v bytě nevenčil, nenavštěvoval a krmil ho i napájel jen sporadicky.
Babiš případ označil za neuvěřitelně skandální, přičemž na kameru ukazoval novinový článek z deníku Blesk i fotografii odsouzeného muže. „Ten by neměl chovat už celý život vůbec nic,“ podotkl. Zákaz činnosti lze nicméně podle trestního zákoníku uložit maximálně na deset let, nikoliv na doživotí.
Zubožený pes živořil v bytě plném výkalů. Soud majiteli změnil vězení na podmínku
Pokud by Nejvyšší soud stížnosti pro porušení zákona vyhověl, jeho akademický výrok by už nemohl zpětně ovlivnit podmíněný trest uložený majiteli bullyho. Může být ale vodítkem pro soudy, jak v obdobných případech postupovat v budoucnu. Babiš řekl, že chce, aby za týrání ukládaly tresty vězení. Podnět k podání dovolání by Tejc musel adresovat nejvyšší státní zástupkyni.
Trestní zákoník stanoví základní sazbu za týrání zvířete na šest měsíců až tři roky vězení, uložit lze také zákaz činnosti či propadnutí věci. Sazba se zvyšuje na rok až pět let, pokud někdo týrá zvíře delší dobu nebo veřejně. Na dva až šest let za mříže pak může soud poslat pachatele, který zvířeti způsobí smrt či trvalé následky na zdraví, který se týrání dopustil opakovaně nebo použil zvlášť surový či trýznivý způsob.