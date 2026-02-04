Pro Babiše je případ Turek uzavřen. Máme důležitější věci na práci, řekl v Itálii

,
  18:18
Od naší zpravodajky v Itálii - Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že nedojde k žádné další konfrontaci mezi současnou koalicí a prezidentem kvůli tomu, že hlava státu odmítá Filipa Turka (za Motoristy) jmenovat ministrem životního prostředí. Během návštěvy Říma, kam přicestoval na neformální jednání s premiérkou Meloniovou, Babiš zároveň dodal, že nebude na svého koaličního partnera naléhat, aby si vybral nového kandidáta na ministra.
Tisková konference Andreje Babiše v Itálii. Tam navštívil italskou premiérku...

Tisková konference Andreje Babiše v Itálii. Tam navštívil italskou premiérku Giorgiou Meloniovou, místopředsedu vlády a ministra dopravy Matteo Salviniho. (4. února 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...
„Pokud Motoristé uznají, že by chtěli jmenovat někoho jiného do vlády, tak já to v rámci koaliční smlouvy samozřejmě předložím. Zatím to tak nevypadá,“ vyjádřil se Babiš. Prezident Petr Pavel Babišovi během středečního setkání na Hradě oznámil, že Turka nikdy nejmenuje ministrem a že očekává návrh jiného kandidáta.

„Pan prezident neakceptoval můj návrh. Možná by se ukázalo, že pan Turek by si to nějak odpracoval a ukázal, že může být dobrý ministr. K tomu nedošlo. Chápu, že voliči Motoristů jsou naštvaní,“ dodal Babiš. Filip Turek i předseda Motoristů Petr Macinka ve středu uvedli, že jiného kandidáta nemají.

Premiér doufá, že konfrontace mezi Motoristy a Hradem je u konce. „Nechci na tom ztrácet energii, protože máme důležitější věci na práci. Chceme se věnovat našemu programu,“ uzavřel Babiš.

Pavel Turka nejmenuje, řekl Babiš. Hrad chce jiné jméno, Motoristé nemíní ustoupit

Filip Turek byl nejprve motoristickým kandidátem na ministra zahraničí. Poté, co prezident tuto nominaci odmítl, navrhla ho koalice na ministra životního prostředí. Prezident ale dlouhodobě odmítá Turka v jakékoli ministerské pozici.

Turek se tak stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Premiér i prezident po středečním jednání na Hradě označili jeho případ za uzavřený. Předseda Motoristů a ministr zahraniční Petr Macinka nicméně v Poslanecké sněmovně ve středu mimo jiné znovu obvinil kvůli tomu prezidenta, že nedodržuje ústavu.

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

