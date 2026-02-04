Pro Babiše je případ Turek uzavřen. Máme důležitější věci na práci, řekl v Itálii

„Pokud Motoristé uznají, že by chtěli jmenovat někoho jiného do vlády, tak já to v rámci koaliční smlouvy samozřejmě předložím. Zatím to tak nevypadá,“ vyjádřil se Babiš. Prezident Petr Pavel Babišovi během středečního setkání na Hradě oznámil, že Turka nikdy nejmenuje ministrem a že očekává návrh jiného kandidáta.
„Pan prezident neakceptoval můj návrh. Možná by se ukázalo, že pan Turek by si to nějak odpracoval a ukázal, že může být dobrý ministr. K tomu nedošlo. Chápu, že voliči Motoristů jsou naštvaní,“ dodal Babiš. Filip Turek i předseda Motoristů Petr Macinka ve středu uvedli, že jiného kandidáta nemají.
Premiér doufá, že konfrontace mezi Motoristy a Hradem je u konce. „Nechci na tom ztrácet energii, protože máme důležitější věci na práci. Chceme se věnovat našemu programu,“ uzavřel Babiš.
|
Pavel Turka nejmenuje, řekl Babiš. Hrad chce jiné jméno, Motoristé nemíní ustoupit
Filip Turek byl nejprve motoristickým kandidátem na ministra zahraničí. Poté, co prezident tuto nominaci odmítl, navrhla ho koalice na ministra životního prostředí. Prezident ale dlouhodobě odmítá Turka v jakékoli ministerské pozici.
Turek se tak stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal. Premiér i prezident po středečním jednání na Hradě označili jeho případ za uzavřený. Předseda Motoristů a ministr zahraniční Petr Macinka nicméně v Poslanecké sněmovně ve středu mimo jiné znovu obvinil kvůli tomu prezidenta, že nedodržuje ústavu.