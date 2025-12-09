Turek chybí na seznamu ministrů. Babiš to odůvodnil časovou tísní

Filip Turek původně byl kandidátem na post ministra zahraničí, později na ministra životního prostředí. Ze zdravotních důvodů se ale zatím s prezidentem Pavlem nesešel. Tento týden Turek poslal vzkaz nemocnice. Má problémy s vyhřezlou ploténkou, a proto zatím není jasné, kdy by mohla schůzka s Pavlem proběhnout. Turek i Motoristé o ni ale stále zájem mají.
|
Pavel jmenoval Babiše premiérem. Šéf ANO chce z Česka udělat nejlepší místo na Zemi
Šťastný předpokládá, že se Turek bude moci brzy s prezidentem setkat. Termín ale odmítl odhadovat: „Neumím predikovat, jak se jeho stav bude vyvíjet,“ sdělil pro iDNES.cz v pondělí. Termín možné schůzky nechtěl odhadovat po svém jmenování premiérem ani Andrej Babiš. Prezident už dříve oznámil, že pravděpodobnost, že by Turka jmenoval ministrem je minimální.
V návrhu seznamu ministrů figuruje předseda Motoristů Petr Macinka jako kandidát na ministra zahraničních věcí. Dočasně by měl vést také právě resort životního prostředí. Jasněji by mělo být po avizované schůzce Turka s Pavlem. Motoristé nehledají náhradu za Turka na post ministra životního prostředí, řekl Macinka. Resort je připraven dočasně vést po dobu nezbytně nutnou.