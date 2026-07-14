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Babiš k Turkovi: Pokud záběry nelžou, měl by rezignovat

Eva Pospíšilová
Josef Dyntr
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  16:47aktualizováno  17:00
Premiér Andrej Babiš před odletem české delegace na summit NATO v Ankaře (7....

Premiér Andrej Babiš před odletem české delegace na summit NATO v Ankaře (7. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

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Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...
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V úterý se objevily nové záběry z dopravní nehody Filipa Turka. Z nich je patrné, že vládní zmocněnec pro Green Deal vjel v rychlosti z odbočovacího pruhu rovně a vrazil do nemocničního vozu, který se převrátil. Premiér Andrej Babiš uvedl, že pokud se situace takto opravdu odehrála, měl by Turek převzít odpovědnost a na svou funkci zmocněnce rezignovat. „Nebylo daleko od mnohem větší tragédie,“ napsal premiér redakci iDNES.cz.

Auto poslance Filipa Turka (Motoristé sobě) zachytily v pondělí bezpečnostní kamery v centru Prahy jen několik okamžiků před nehodou. Záběry, které se začaly šířit na sociálních sítích, ukazují, jak jeho Mercedes třídy G předjíždí kolonu vozidel odbočovacím pruhem. Krátce nato se v křižovatce střetne s nemocničním vozem se zapnutými výstražnými světly a zvukovým znamením. Ten po nárazu skončil převrácený na střeše.

Nové záběry před nehodou: Turek projel odbočovacím pruhem rovně

„Policie by to měla rychle vyšetřit. Mluvil jsem s panem Macinkou a řekl jsem mu, že pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie,“ napsal Babiš redakci iDNES.cz.

K novým záběrům se vyjádřil také místopředseda Poslanecké sněmovny za hnutí ANO Patrik Nacher. „Ten způsob jízdy je neomluvitelný a bohužel má v sobě mnohé prvky papalášství na silnicích – nebezpečná myška, objíždění kolony. Filipovi Turkovi nebudu radit, co má dělat, očekávám, že se k tomu postaví jako chlap,“ napsal.

Stejný názor má na situaci také vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO). „Obecně je pro mě arogantní a bezohledná jízda neakceptovatelná, očekávám že se k tomu Filip Turek vyjádří. Netroufám si hodnotit jeho vinu na dopravní nehodě, ale objíždění kolony jiným pruhem a styl jízdy kterým jel, mi bytostně vadí,“ řekla pro iDNES.cz.

Měl by Turek rezignovat?

K odstoupení z funkce vládního zmocněnce i k odchodu z politiky vyzývá Turka opozice, která ve Sněmovně v rámci debaty Turkovo jednání kritizovala. „Normální je nepředjíždět a nechovat se jako papaláš. Takže Filipe Turku, ručník do ringu, složte poslanecký mandát. A pokud na to nenajdete odvahu, tak by ji měl najít premiér této země, Andrej Babiš,“ řekla poslankyně STAN Michaela Šebelová.

Redakce iDNES.cz vyzvala k reakci také Filipa Turka, který však na dotazy zatím nereagoval.

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