Babiš exkluzivně: Trumpa jsem pozval do Česka, příští prezident by mohla být žena

Premium

Fotogalerie 8

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš pozval Trumpa do Česka | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Eva Pospíšilová
Proč nechce podat kompetenční žalobu na prezidenta a jak spor o místo Filipa Turka ve vládě dopadne? Premiér a znovuzvolený šéf ANO Andrej Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz také líčí svůj nedávný telefonát s Donaldem Trumpem. „Jde mi o to, aby z našich dobrých vztahů mohla těžit hlavně Česká republika,“ říká.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Chtělo by se říct: „To jsme nečekali“. Znovu jste obhájil pozici předsedy hnutí ANO, od delegátů na sobotním sněmu jste dostal zhruba 94 procent hlasů. Stejně jako váš první místopředseda Karel Havlíček jste neměl protikandidáta. Nicméně Karel Havlíček získal 99 procent hlasů. Co říkáte na to, že získal větší podporu než vy?
Protože Karel Havlíček je na rozdíl ode mě hodný. Já jsem na sebe a na lidi kolem velmi náročný a komunikuji někdy svým stylem, což možná některým lidem úplně nesedí. Ale na druhou stranu jsem získal víc hlasů než před dvěma lety, to mě potěšilo.

Vím, že prezident Trump rád provokuje a nejde pro slovo daleko, ale to, co prohlásil o misi v Afghánistánu, bylo za hranou.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Skončí žádost o práci mezi favority, nebo v koši? Rozhodne robot. Jak na to vyzrát?

ilustrační snímek

Třídí životopisy, odpovídá na maily, hledá nové talenty a také pátrá po vašich stopách na internetu a sociálních sítích. Z AI se stává pravá ruka personalistů. Jak se na to připravit, aby váš...

26. ledna 2026

Babiš exkluzivně: Trumpa jsem pozval do Česka, příští prezident by mohla být žena

Premium
Premiér a šéf ANO Andrej Babiš pozval Trumpa do Česka

Proč nechce podat kompetenční žalobu na prezidenta a jak spor o místo Filipa Turka ve vládě dopadne? Premiér a znovuzvolený šéf ANO Andrej Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz také líčí svůj nedávný...

26. ledna 2026

Show Lucie Výborné, nebo Kotkovi Zrádci? Hlasujte v Televizních cenách iDNES.cz

Hostem pořadu Rozstřel je Vojtěch Kotek, scenárista, režisér a herec.

Právě odstartovalo hlasování v již 11. ročníku Televizních cen iDNES.cz. Kdo získá cenu pro nejlepší český či zahraniční seriál, dokument či zábavní pořad, opět můžete rozhodnout vy, čtenáři...

26. ledna 2026

Každý hlas se počítá. Vyberte nejlepší podnikatelský příběh roku 2025

Cenu za Podnikatelský příběh roku 2024 si odnesla Zuzana Bílková z firmy Besky....

Už pošestnácté rozhodují čtenáři iDNES.cz a MF DNES o vítězi ankety o nejlepší podnikatelský příběh. Také letos vybrala redakce z okruhu přihlášených do soutěže EY Podnikatel roku osmičku...

26. ledna 2026

Střední škola řemeslná Soběslav: praxe, jistota i zkušenosti

Komerční sdělení
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Studium na Střední škole řemeslné v Soběslavi propojuje teorii s praxí. Žáci získávají zkušenosti ve firmách, učí se na moderním vybavení a mohou získat i řidičský průkaz či svářečské oprávnění....

26. ledna 2026

Musíme se naučit prodávat med kamarádům, říká nový šéf svazu včelařů

Premium
Zdeněk Nekula, předseda Českého svazu včelařů (leden 2026).

Zvýšit dotace pro včelaře, ale také se snažit o rozvoj prodeje medu ze dvora, to jsou hlavní cíle nového předsedy Českého svazu včelařů Zdeňka Nekuly, jak je popsal v rozhovoru pro iDNES.cz....

26. ledna 2026

Zbytečná provokace, vymezil se Okamura vůči ukrajinské vlajce na Karlově mostě

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Podle předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury je zbytečnou provokací rozvinutí několikametrové ukrajinské vlajky přes Karlův most v Praze. Akci v sobotu pořádalo ukrajinské velvyslanectví v Česku...

25. ledna 2026  22:33

USA svírá velká sněhová bouře. Přes milion domovů je bez proudu, lety zrušené

Sněhové pluhy odklízejí část ulice během zimní bouře ve Washingtonu, USA. (25....

Spojené státy sužuje sněhová bouře, meteorologové varují, že tentokrát pokryje velmi rozsáhlou oblast. V neděli večer středoevropského času bylo bez proudu přes milion odběratelů elektřiny a...

25. ledna 2026  16:22,  aktualizováno  21:28

Pavel ocenil české vojáky v Afghánistánu. Trump veterány NATO dříve zpochybnil

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Prezident Petr Pavel. (17....

Prezident Petr Pavel vyzdvihl nasazení tisícovek českých vojáků, kteří v náročných podmínkách pod vedením NATO bezmála 20 let působili v Afghánistánu. Učinil tak patrně v reakci na amerického...

25. ledna 2026  20:45,  aktualizováno  21:27

Vlak ve Španělsku vykolejil na staré kolejnici. Fámy, odmítá ministr

Členové španělské civilní gardy spolu s dalšími záchranáři pracují vedle...

Srážka dvou vysokorychlostních vlaků, při které před týdnem zemřelo 45 lidí, se stala v úseku, který neprošel kompletní renovací. Napsal to španělský deník El Mundo. Ministr dopravy Óscar Puente...

25. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  21:01

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Vlak u Přelouče srazil člověka, provoz na koridoru stál

ilustrační snímek

Rychlík u Přelouče na Pardubicku v neděli před 17:00 srazil a usmrtil člověka. Nehoda zastavila u Přelouče dopravu na hlavním železničním koridoru z Čech na Moravu. Před 19:00 začaly vlaky s omezením...

25. ledna 2026  19:03,  aktualizováno  20:59

Drama v Dagestánu. Auto sjelo do kanálu, místní vytáhli dítě z okna plujícího vozu

Drama v Dagestánu, z auta ve vodě vytáhli matku s dítětem (25. ledna 2026)

Dramatická situace se odehrála v metropoli autonomního Dagestánu na jihu Ruska Machačkale. Obyvatelé tam zachránili dítě a jeho matku z auta, které sjelo do vodního kanálu. Incident se podařilo...

25. ledna 2026  20:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.