Babiš exkluzivně: Trumpa jsem pozval do Česka, příští prezident by mohla být žena

Chtělo by se říct: „To jsme nečekali“. Znovu jste obhájil pozici předsedy hnutí ANO, od delegátů na sobotním sněmu jste dostal zhruba 94 procent hlasů. Stejně jako váš první místopředseda Karel Havlíček jste neměl protikandidáta. Nicméně Karel Havlíček získal 99 procent hlasů. Co říkáte na to, že získal větší podporu než vy?
Protože Karel Havlíček je na rozdíl ode mě hodný. Já jsem na sebe a na lidi kolem velmi náročný a komunikuji někdy svým stylem, což možná některým lidem úplně nesedí. Ale na druhou stranu jsem získal víc hlasů než před dvěma lety, to mě potěšilo.
Vím, že prezident Trump rád provokuje a nejde pro slovo daleko, ale to, co prohlásil o misi v Afghánistánu, bylo za hranou.