Stávková pohotovost samospráv kvůli ztrátě příjmů je kampaň, míní Babiš

Proti krácení rozpočtů obcí a krajů protestuje například Svaz místních samospráv (SMS), který chce uspořádat protestní shromáždění v Praze. Šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek zvažuje podání ústavní stížnosti.

Obce kvůli vyplácení koronavirové pomoci ze sdílených daní přijdou o 20 miliard korun, odhaduje SMS. Svaz vyzval starosty, aby na radnice vyvěsili oznámení, že jsou kvůli použití sdílených daní na sanování škod po epidemii ve stávkové pohotovosti.

Babiš to označil za kampaň. „Tady jede kampaň STAN, který se tváří, že zastupuje všechny starosty, a KDU-ČSL a samozřejmě Senát. Je to krajská kampaň,“ uvedl. Kritizoval v té souvislosti i lidovecký návrh vrátit obcím peníze příspěvkem na každého obyvatele. Obce by tak podle něj nedostaly dost.

Situaci nejmenších obcí, které podle premiéra peníze skutečně potřebují, kabinet řeší. Velká města včetně Prahy a Brna podle něj mají naopak na účtech miliardy a měla by investovat. „Nevidím důvod, proč bychom měli dávat velkým městům takové nehorázné peníze, když mají peníze. Velká města by měla být solidární, protože ty daně platí daňoví poplatníci,“ uvedl.

Kabinet slibuje, že ztráty příjmů bude obcím kompenzovat dotacemi. „My připravujeme program v rozsahu až desítek miliard,“ uvedl Babiš. Zmínil například podporu oprav chodníků či kanalizací. „To vše jsou požadavky na stole od obcí, kterým my chceme vyhovět,“ dodal. Program pro podporu osob samostatně výdělečně činných podle něj jinak než ze sdílených daní udělat nešlo.

Pomoc všem obcím, zní z ČSSD

Poslanecký klub ČSSD trvá na tom, že žádná obec nemůže být opatřeními postižena, uvedla Valachová. „Nejpozději do konce června přijdeme s detailním vládním řešením, jak budou kompenzace pojaty,“ řekla. ANO a ČSSD podle ní o záležitosti již koaličně jednají.

„Chceme, aby to nebylo pouze na základě dotací, ale aby tam byl nějaký spravedlivý kompenzační mechanismus, to se určí na koaliční radě,“ dodala. Obce podle ní mají nyní problémy nejen s investicemi, ale i penězi na provoz. „Nenecháme padnout žádnou obec,“ řekla.

Kateřina Valachová @katavalachova Jan Chvojka v OVM slíbil, že města a obce nenecháme na holičkách a budeme ve vládě střežit dotace pro pokračování investic. Co jsme vzali, musí být kompenzováno. Já si myslím, že lepší bylo peníze nebrat, ale respektujme rozhodnutí koaličního partnera. https://t.co/acZZyK83xb oblíbit odpovědět

Lidovci uvedli, že kompenzace formou dotací není vhodná, protože přináší pro malé obce nadměrnou byrokracii. Upozornili také, že dotační programy nebudou vyhovovat potřebám všech obcí.

„Každý starosta nejlíp ví, jak má peníze utratit, ne aby mu ministerstva diktovala, co je pro něj nejlepší,“ řekl Bartošek. Podle něj Senát ve středu připraví vlastní návrh kompenzací pro obce a pokud ho Sněmovna nepodpoří, šéf lidoveckých poslanců podá na postup vlády ústavní stížnost.

Vládní verze předpisu počítá s tím, že kompenzace pro OSVČ a malé společnosti s ručením omezeným budou vratkou sdílené daně, což dopadne na rozpočty samospráv. Výnosy ze sdílených daní putují nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů obcí a krajů. Podle odhadů ministerstva financí obce přijdou asi o 9,9 miliardy a kraje o 3,5 miliardy. Resort chce obcím a krajům výpadek kompenzovat dotacemi na investice.