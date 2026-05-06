Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Babiš nepovažuje sjezd sudetských Němců za šťastný, z vlády se nikdo nezúčastní

Autor: ,
  17:07
Premiér Andrej Babiš (ANO) nepovažuje chystaný sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně za šťastný. Za vládu se ho nikdo nezúčastní. Doufá, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Česka s Německem.

Sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně, bude poprvé v Česku, a to jako součást festivalu Meeting Brno. „Není to šťastná záležitost. Zkrátka je tady ještě generace lidí, která se s tím v rámci této věci ještě nesmířila,“ uvedl Babiš. O postoji ke konání sjezdu debatovali v úterý několik hodin poslanci, pokračovat mají dnes večer.

Koalice ANO, SPD a Motoristů v návrhu usnesení chce, aby dolní komora s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili.

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

„Určitě nechceme, aby tohle nějak zatížilo naše vztahy s Německem. My se díváme do budoucnosti, pro nás Německo je strategický, ekonomicky nejdůležitější partner,“ řekl Babiš. Doufá, že celá akce se odehraje v klidu.

Andrej Babiš na summitu Evropského politického společenství v Arménii. (4. května 2026)
Předseda vlády Andrej Babiš a 1. místopředseda vlády a ministr hospodářství Karel Havlíček během odletu z Uzbekistánu. (30. dubna 2026)
Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Opoziční formace SPD a Stačilo! chtěly prosadit distancování od této akce, ale neúspěšně. (27. dubna 2026)
Na jednání jihomoravského zastupitelstva dorazilo asi třicet odpůrců konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Opoziční formace SPD a Stačilo! chtěly prosadit distancování od této akce, ale neúspěšně. (27. dubna 2026)
13 fotografií
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Bylo mu 87 let

Aktualizujeme
Ted Turner

Ve věku 87 let dnes zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta, filantropa a jachtaře oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes...

6. května 2026  16:33,  aktualizováno  17:23

Babiš nepovažuje sjezd sudetských Němců za šťastný, z vlády se nikdo nezúčastní

Andrej Babiš na summitu Evropského politického společenství v Arménii. (4....

Premiér Andrej Babiš (ANO) nepovažuje chystaný sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně za šťastný. Za vládu se ho nikdo nezúčastní. Doufá, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží...

6. května 2026  17:07

Česko zasáhnou silné bouřky. Experti varují i před kroupami nebo požáry

Bouřka procházela v neděli odpoledne severně od Nymburska.

Česko ve středu zasáhnou silné bouřky, varovali meteorologové ve výstraze. Ta platí pro široký pás od jihozápadu přes střed až na východ Čech. Bouřky mohou přinést kroupy i silný vítr, zatímco na...

6. května 2026  17:01

Francie vyslala letadlovou loď do Rudého moře. Chystá se chránit Hormuzský průliv

Letadlová loď Charles de Gaulle

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a její doprovodná válečná plavidla dnes proplula Suezským kanálem a míří do oblasti Rudého moře a Adenského zálivu. Podle středečního prohlášení...

6. května 2026  15:54,  aktualizováno  16:51

Hasičům v Českém Švýcarsku pomohl noční déšť. Majitel letiště začne sčítat škody

Požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň vzplál v lese u Rynartic. Vyžádal...

V národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Od středy hasiči zasahují už jen ze země. V terénu jich dopoledne bylo ještě kolem 370, odpoledne některé...

6. května 2026  8:05,  aktualizováno  16:26

Hrozí rozpočtový Armagedon, řekl Kupka. Schillerovou nazval Dluženou von Bankrot

Přímý přenos
Martin Kupka (ODS) na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Ta se zabývá...

Opozice varuje před rozvolňováním pravidel rozpočtové odpovědnosti vládou ANO, SPD a Motoristů sobě a hrozícím výrazným růstem zadlužování České republiky. „Hrozí dramatický propad do dluhů,...

6. května 2026  5:35,  aktualizováno  16:25

Praha 4 zvažuje antikoncepci pro holuby, inspirovala se ve Vídni

Omezit holubí populaci je jedním z cílů nové městské vyhlášky zakazující mimo...

Radnice Prahy 4 zvažuje, že začne holubům dávat antikoncepci, aby snížila jejich počet. Největší problémy s přemnoženými ptáky řeší v okolí stanice metra Budějovická. Žádná jiná z oslovených...

6. května 2026  16:09

„Vrchol idiotství.“ U cyklostezky našli mrtvého čápa, obec pátrá po střelci

Snímek z počátku letošního dubna. Jeden z tehdy vyfocených čápů na hnízdě v...

Tragický konec potkal jednoho z čápů bílých, kteří se před několika týdny usadili na hnízdě v Otvicích na Chomutovsku. Chráněného ptáka někdo smrtelně zranil střelnou zbraní. Obec se nyní obrací na...

6. května 2026  16:05

Německá policie zadržela pět Čechů. Podezírá je ze série vloupání v Bavorsku

ilustrační snímek

Německá policie zadržela tento týden pět Čechů, které podezřívá ze série vloupání v oblasti bavorského města Selb. V úterý o tom informovalo policejní ředitelství regionu Horní Franky a státní...

6. května 2026  16:02

ČT chce po radních vymáhat miliony za odvolání komise. Absurdní, říká Matocha

Politici začínají vybírat, kdo má být v Radě České televize, v jejíž pravomoci...

Česká televize (ČT) začne v nejbližší době jednat o úhradě škody s deseti bývalými nebo současnými radními, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali dozorčí komisi. ČT pak musela odvolaným členům komise...

6. května 2026,  aktualizováno  15:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tehdy a teď. Hasiči porovnali zásahy v Českém Švýcarsku. Co všechno je jinak?

Premium
Požár u Rynartic v Národním parku České Švýcarsko (3. května 2026)

Hasiči se už několik dní snaží zcela zlikvidovat požár v Českém Švýcarsku. Oheň zasáhl sto hektarů, tedy desetkrát méně než v roce 2022. Tehdy v národním parku zápolili s ničivým živlem celé tři...

6. května 2026  15:54

Při hašení obřího požáru v Polsku se zřítil letoun, pilot zemřel

Hasičské auto projíždí kouřem z lesního požáru na jihovýchodě Polska. (6....

Během hašení rozsáhlého požáru na jihovýchodě Polska se v úterý pozdě večer zřítil letoun polské výroby M-18 Dromader, jeho pilot zahynul. Neštěstí vyšetřuje prokuratura, informují polská média. Od...

6. května 2026  12:24,  aktualizováno  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.