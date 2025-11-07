Prezident Pavel si pozval předsedu hnutí ANO na příští středu. Od pravděpodobného budoucího premiéra by rád věděl jeho plány ohledně vzniku kabinetu. I jak vyřeší svůj střet zájmů. Babiš už na konci října podle tiskové zprávy Hradu ujistil prezidenta Pavla, že řešení představí veřejně před svým případným jmenováním předsedou vlády.
„Nevím o tom, že by pan prezident chtěl, abych veřejně vysvětlil svůj střet zájmů. Řekl jsem, že to vyřeším v souladu s našimi i evropskými zákony. Tahle věc ale nemá nic společného s mou nominací na post premiéra,“ uvedl však ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník.cz Andrej Babiš.
„Zákonnou překážkou to určitě není, já slíbil panu prezidentovi, že mu předložím řešení. A tak se určitě i stane,“ dodal Babiš.
Pavel si zve Babiše na Hrad. Chce od něj vědět, jak vyřeší střet zájmů
Babiš s konkrétním řešením svého střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím Agrofertu a čerpáním dotací musí dle zákona přijít do 30 dní od jmenování do čela vlády. Má přitom několik možností, jak svůj střet zájmů vyřešit. Jednou z nich je, že by zůstal šéfem hnutí ANO, ale nepodílel by se na vládě. Premiérské křeslo by tak mohl přenechat například místopředsedovi hnutí Karlu Havlíčkovi. To ale sám Babiš odmítá.
Holding Agrofert by se také mohl vzdát státních veřejných zakázek a přestat čerpat dotace. Podle serveru Deník N by se Agrofert vzdal veřejných zakázek i dotací s výjimkou takzvaných přímých plateb. Ty čerpají z EU všichni zemědělci na obdělávání půdy a chov dobytka.
Co udělá Babiš s Agrofertem? Na vyřešení střetu zájmů má 30 dní
V rozhovoru se Babiš vyjádřil také k druhému tématu, které by mělo prezidenta zajímat, tedy k programovému prohlášení nové vlády stran ANO, SPD a Motoristů sobě. Šéf ANO připustil, že by se jeho návrh ještě mohl změnit. „Dostali jsme připomínky od lidí, například že tam chybí nějaká formulace u hazardu, něco přišlo od zdravotníků. Pokud by tam něco nebylo, neznamená to, že to nemůžeme doplnit. Když dospějeme k názoru, že by to bylo dobré udělat,“ řekl Babiš.