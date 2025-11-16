Nežijeme v prezidentském systému, řekl Vondráček z ANO. Lipavský ho zkritizoval

Kdo zdržuje vznik nové vlády? Podle poslance ANO Radka Vondráčka a předsedy Motoristů Petra Macinky se vznik kabinetu komplikuje kvůli prezidentovi Petru Pavlovi a jeho požadavkům k Andreji Babišovi. „Prezident si protiřečí, uvědomme si, že nežijeme v prezidentském systému,“ říká Vondráček. Podle Jana Lipavského ale Babiš musí pro vyřešení střetu zájmů vyložit karty na stůl.
Radek Vondráček dorazil do volebního štábu ANO. (4. října 2025)

Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (6. listopadu 2025)
„Andrej Babiš hraje zdržovací hru, o svém střetu zájmů ví mnoho let dopředu. Nechápu, proč to ještě nevyřešil a ještě se ptá, kdo je ta veřejnost. Všichni to přece chceme vědět,“ řekl ministr zahraničí v demisi Lipavský v nedělním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Vondráček z ANO upozornil, že dokud Babiš a Pavel jednali mezi čtyřma očima, šla jednání plynule. „Ty dvě strany by si neměly vzkazovat nic přes média a další zprostředkovatele,“ dodal při diskuzi. K tomu Lipavský konstatoval, že Andrej Babiš „musí vyložit karty na stůl“.

Požadavkem prezidenta je, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak chce vyřešit svůj střet zájmů v souvislosti s vlastnictvím Agrofertu, který čerpá dotace.

Čtyři na jednoho. Zákulisí schůzky na Hradě, po níž se neposunuli ani o píď

Podle Petra Macinky není nutné mluvit o veřejném vysvětlení střetu zájmu, protože voliči o vítězství hnutí ANO rozhodli ve volbách. „Zaráží mě hry o tom, že to musí být veřejná debata. Velká debata už přece proběhla. Říká se tomu parlamentní volby,“ míní šéf Motoristů sobě.

„Veřejnost o vlastnictví Agrofertu věděla, a přesto rozhodla, jak rozhodla. Je to určitě zdržování a dávání nějakých bariér. Veřejnosti je přitom Babišův střet zájmů jedno, vadí to jen skupině lidí, co neskousla výsledek voleb,“ prohlásil Macinka.

Na Macinkova slova v diskuzi reagovala Barbora Urbanová z hnutí STAN. Podle ní chce Pavel předejít střetu zájmů, ve kterém byl Babiš už v roce 2017. „My i pan prezident chceme učinit preventivní kroky. Nechápu, proč má pan Babiš strach a nechce říct, jak to vyřeší, nikdo nechce žádné konkrétní čísla nebo jména,“ sdělila.

Budoucí opozice chce mimořádnou schůzi k Babišově střetu zájmů

Kvůli Babišově střetu zájmu chtějí strany budoucí opozice svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Tam by měl Babiš podle nich objasnit, jak chce řešit svůj střet zájmů, až se stane novým premiérem. Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba se i poslanci jeho strany přidají k iniciativě na svolání schůze Sněmovny.

Při středečním jednání Babiše a Pavla na Pražském hradě prezident nadále trval na tom, aby pravděpodobný premiér veřejnosti vysvětlil, jak se hodlá vyhnout střetu zájmů.

Nově vznikající koalici Pavel následně vyzval, aby do svého programového prohlášení doplnila svůj jasný postoj k válce na Ukrajině a také závazek o navyšování obranných výdajů. Zástupci koalice ale už odmítli prohlášení změnit.

