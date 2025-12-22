Babišovo řešení střetu zájmů považuje za dostatečné necelá polovina Čechů

Způsob, jakým hodlá nový premiér Andrej Babiš z ANO vyřešit svůj střet zájmů, považuje za dostatečný 46 procent Čechů. Opačný názor má 39 procent lidí. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas. Babiš na začátku prosince oznámil, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor.
Tisková konference nově jmenovaného kabinetu Andreje Babiše (ANO) složeného ze zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů. (15. prosince 2025)

Prezident Petr Pavel jmenoval novou vládu. (15. prosince 2025)
Podle Babišova řešení nebude on sám mít s Agrofertem nic společného, nevrátí se mu ani po konci v politice. Jeho potomci firmu získají až po jeho smrti.

Za rozhodně dostatečné považuje tento 26 procent lidí, dalších 20 procent si myslí, že je spíše dostatečné. Podle 21 procent dotázaných naopak Babišův plán rozhodně dostatečný není, za spíše nedostatečný ho považuje 18 procent Čechů. Zbylých 15 procent zvolilo odpověď „nevím“. Průzkumu se zúčastnilo 1 007 lidí.

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

S Babišovým řešením jsou spokojené zhruba čtyři pětiny voličů hnutí ANO a také SPD. V případě příznivců Motoristů je to 61 procent dotázaných. Kritičtí jsou k Babišovu plánu naopak voliči opozičních stran.

„I tak se najde asi pětina opozičních voličů, kterým vysvětlení premiéra stačí. Možná i proto, že to stačilo prezidentu Pavlovi, aby jmenoval Andreje Babiše premiérem,“ sdělila rozhlasu analytička NMS Tereza Friedrichová.

Babiš udělal víc, než bylo třeba. Kdyby nedodržel slovo, zničí ho to, říká právník

Babišovo řešení schvalují více starší lidé, což je podle analytičky dané tím, že jsou to také častěji voliči ANO. „Většinou se nám v těch politických tématech neukazují zásadní rozdíly mezi muži a ženami,“ dodala.

Prezident Petr Pavel jmenoval Babiše premiérem 9. prosince. Tento krok podmiňoval tím, že šéf ANO veřejně informuje o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu. Realizovat svůj plán by Babiš měl do 30 dnů od jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026.

