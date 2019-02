Babišovu kauzu střetu zájmů jsem neovlivňovala, brání se Jermanová

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová v pondělí odmítla, že by měla jakýkoli vliv na rozhodování úředníků v kauze údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (oba ANO). Krajský úřad nedávno sloučil odbor, k němuž by případ mířil, s jiným. Podle Pirátské strany to ohrožuje důvěryhodnost rozhodnutí.