Je mi z toho smutno, hodnotí fotbalovou kauzu Babiš. Za Kulhánkem stojí

„Je ten svět ještě normální? Čtu si, co po zápase Sparta–Rangers rozpoutali Skoti, jejich média, je mi z toho smutno. To už bude každý pokřik na fotbale spojován s barvou pleti? To necháme na sítích urážet děti?“ napsal Babiš na Twitteru.

Na čtvrteční zápas Sparty Praha s Glasgow Rangers nesměli kvůli trestu disciplinární komise UEFA za rasismus v srpnovém duelu s Monakem přijít na Letnou dospělí fanoušci, díky výjimce ale dorazilo zdarma téměř jedenáct tisíc dětí od šesti do čtrnácti let s doprovodem.

Na fotbal mohly jen organizované skupiny, což jsou školy nebo sportovní kluby, jeden dospělý musel doprovodit deset až devatenáct dětí.



Hráčův právní zástupce Aamer Anwar ihned po čtvrtečním utkání na Spartě obvinil dětské fanoušky z rasismu a slovně zaútočil i proti Praze. Posléze se k němu přidala některá skotská média i trenér Rangers Steven Gerrard. Poradce skotské fotbalové asociace pro rovnoprávnost a diverzitu Marvin Bartley, který je stále aktivním hráčem Livingstonu, dokonce označil Čechy za „zkažené ovoce“.

Fotbalová kauza se nyní dostává do politické roviny. Přispěl k tomu ministr vnitra Jan Hamáček,který vyzval ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, aby předvolal britského velvyslance a požadoval zastavení útoků.



Kulhánek v pátek uvedl, že si velvyslance předvolá v pondělí. Pro iDNES.cz uvedl, že schůzi s velvyslancem předem komentovat nebude. „Ale takové výroky se nehodí ani do fotbalu a nepřispívají ani dobrým česko-britským vztahům a o tom budu s panem velvyslancem v pondělí mluvit,“ uvedl.

Sparta se proti útokům na dětské fanoušky na sociálních sítích a v mediálním prostoru důrazně ohradila. Obvinění z rasismu odmítla. Letenský klub požádal zástupce Rangers, aby pomohli zastavit xenofobní atmosféru vůči dětem a Česku.

Na stranu Sparty se postavil její český úhlavní rival Slavia i předseda Fotbalové asociace ČR Petr Fousek, který označil zprávy některých zahraničních médií i útoky proti Česku a hlavnímu městu Praze za převracení reality.