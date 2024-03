Nejen z Ukrajiny. I dodávky obilí z Ruska a Běloruska nás ničí, kritizuje Babiš

„Tak pokud někdo, když já jsem si z toho dělal srandu, to považuje za bezpečnostní hrozbu, tak asi potřebují politici pětikoalice nějaký oddych nebo jít na dovolenou, protože je to úplně absurdní,“ prohlásil Babiš.

Vrátil se znovu ke i dříve zveřejněnému videu, v němž rozmlouvá s kohoutem Silverem a tvrdí v něm, že nemá rád ukrajinské suroviny.

„Pokud ten kohout říkal, že nemá rád ukrajinské obilí a má rád české obilí, ať se zeptají toho kohouta, jak to myslel,“ prohlásil předseda ANO. Chlubí se, že video s kohoutem, na nějž mluvil, ale kohout nijak nereagoval, viděly asi dva miliony lidí na různých sociálních sítích.

Bývalý vlastník mediálního domu MAFRA vložil holding Agrofert, jehož součástí jsou i firmy působící v zemědělství a potravinářství, kvůli zákonu o střetu zájmů, který platí pro vrcholné poltiky, do dvou svěřenských fondů.

Evropská komise minulý týden navrhla zvýšení cel na obiloviny, olejnatá semena a další odvozené produkty z Ruska a Běloruska, včetně pšenice, kukuřice a slunečnicového šrotu. Zvýšení cel musí ještě kvalifikovanou většinou schválit členské státy.

Ministr zemědělství Marek Výborný z KDU-ČSL to přivítal „Vítám návrh Evropské komise na zvýšení cel na obiloviny, olejniny a další produkty z Ruska a Běloruska. Právě k tomu jsem ji spolu s některými kolegy z EU opakovaně vyzýval. Cla by měla být dostatečně vysoká na to, aby prakticky zamezila dovozu obilovin z Ruska, což byl náš cíl,“ uvedl na sociální síti X Výborný.

Fiala podle Babiše rozbil V4

Předseda ANO Andrej Babiš se ve svém novém podcastu vyjádřil i k názorově rozpolcenému uskupení V4, kdy se Česko i Polsko snaží pomáhat Ukrajině napadené Ruskem i dodávkami zbraní, Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem a nově i Slovensko vedené Robertem Ficem to odmítají.

„Tady byla V4. Přišel Fico i Orbán, zvolení ve svobodných demokratických volbách, jednali s panem Fialou a panem Tuskem a jednoznačně se dohodli, že Putin je agresor, že je třeba Ukrajině pomoct a se liší jen ve formě pomoci, to je všechno. Pan premiér Fiala rozbil V4 a poté, co rozbil vztahy s Maďary, tak teď rozbíjí vztahy se Slovenskem, se kterým jsme měli 68 let společný stát,“ prohlásil Babiš.