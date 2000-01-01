náhledy
Premiér Andrej Babiš přijel na svou první oficiální zahraniční návštěvu na Slovensko. Setkal se s premiérem Robertem Ficem, předsedou Národní rady Richardem Rašim, ale také s prezidentem Peterem Pellegrinim. Fico ocenil, že Babiš přijel na první cestu právě na Slovensko, společně chtějí obnovit pravidelné setkání obou vlád, které se naposledy konalo v dubnu roku 2023. Podívejte se, jak celý den zachytil fotoreportér iDNES.cz Ladislav Křivan.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Babišův program na Slovensku začal úderem 10 hodiny, do Bratislavy dorazil premiér z Prahy autem. U Úřadu vlády ho přivítal armádní sbor.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Po jednání Babiše s Ficem následoval slavnostní oběd a tisková konference. Na ní si oba politici tykali. Babišovi od pohledu nebylo dobře, na nachlazení si stěžoval již při své dřívější cestě do Paříže, kde se setkal se zástupci tzv. koalice ochotných.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Fico ocenil, že i přes nemoc Babiš dorazil a že si pro svou první cestu vybral právě Slovensko. „Mám v hlavě a srdci jednu jistotu. Mohou se objevit různá vyjádření, ale ta zmizí s odchodem politiků, kteří je říkají. Ale bratrské vztahy dvou spřízněných států zůstanou,“ uvedl na tiskové konferenci.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Premiéři se dohodli na obnovení společného jednání vlád Slovenska i Česka, které se naposled konalo v dubnu 2023 za vlády Petra Fialy (ODS). Fialův kabinet kontakty se slovenskou vládou výrazně omezil kvůli rozdílným postojům vůči Rusku, které už téměř čtvrtým rokem vede válku proti Ukrajině.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Babiš s Ficem by také rádi obnovili fungování Visegrádské skupiny, která přestala fungovat nejen kvůli vztahům Česka a Slovenska, ale také rozepřím Polska a Maďarska. „Budeme mimořádně aktivní a budeme cílit na to, aby se Visegrádská skupina opět spojila,“ uvedl Babiš.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
V evropské politice by chtěli společně bojovat proti tomu, co Fico označil za „zelené šílenství“. Na tiskové konferenci kritizovali nové emisní povolenky ETS2, podle Babiše kvůli zdražování firmy odcházejí do zahraničí.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Babiš se kromě Fica setkal také se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim. Ten označil za důležité obnovení mezivládních konzultací mezi Českem a Slovenskem. Podle prezidenta by to mohlo přispět k restartu vztahů.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Předseda české vlády dal najevo, že se na Slovensku hodlá inspirovat ve věci státem podporovaného systému nájemného bydlení. Babiš se stejně jako Fico vyslovil pro obnovu spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky (V4 – Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), byť český premiér v této souvislosti poukázal na přetrvávající napjaté vztahy mezi Polskem a Maďarskem.
Autor: MAFRA
Babiš se setkal také s předsedou Národní rady SR Richardem Rašim, za kterým již v prosinci přijel také český předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). Oproti Babišovi, který přijel vozem, naše východní sousedy Okamura navštívil vládním speciálem.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Před čtvrtou hodinou svou návštěvu český premiér zakončil položením věnců u památníku T. G. Masaryka a u památníku M. R. Štefánika.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Z první oficiální návštěvy Slovenska se mezi českými politiky stala tradice. Třeba Babiš stejný krok udělal i v roce 2018 po tom, co převzal křeslo předsedy vlády v Česku poprvé.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA