OBRAZEM: Babiš na Slovensku urovnával vztahy, přivítal ho vojenský ceremoniál
Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu
Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...
Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě
Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...
Česko zasáhlo intenzivní sněžení. Doprava kolabovala, hlavní tahy zastavily nehody
Česko především ráno a dopoledne zasáhlo intenzivní sněžení. Začalo na západě Čech, postupně se nadílka přesunula k východu. Sníh působil komplikace v dopravě, včetně dálnic a dalších hlavních tahů....
Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura
Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...
Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří
Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...
Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno
V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...
Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda
Íránská armáda v sobotu prohlásila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v zemi pokračují rozsáhlé protivládní protesty a trvá přerušení...
V Trutnově hořela neobydlená budova, škoda je asi 15 milionů korun
V Trutnově v Polské ulici v městské části Poříčí v noci na sobotu hořela neobývaná budova, jeden zasahující hasič utrpěl lehké zranění. Vyšetřovatelé po odpoledním průzkumu místa požáru navýšili...
Na sítích se šíří video driftujících policistů. Jejich jednání bude řešit odbor
Na sociálních sítích se objevilo video, na kterém je vidět driftující policejní auto v Praze poblíž strahovského stadionu. Samotná policie přitom driftařům rozdává pokuty za desítky tisíc korun.
Sestry chtěly společnou svatbu, teď slaví 50 let po boku stejných mužů
Dvě sestry, dva příběhy lásky a jedna společná svatba. Hana Tandlerová a Eva Záklasníková společně do manželství se svými partnery vstupovaly ve stejnou chvíli, a to 10. ledna 1976 na liberecké...
Na návštěvě u Stalina: „Je to tak, jak to je.“ V Gruzii sovětského vůdce stále oslavují
Od našeho spolupracovníka v Gruzii Kdopak se to narodil v té roztomilé chaloupce mezi sloupy? Byl to jeden z nejmasovějších vrahů dějin, sovětský diktátor Josif Vissarionovič Stalin, a stalo se to 18. prosince 1878 v Gori, které dnes...
Desítky tisíc dětí jsou na antidepresivech. Pomoci mají nové týmy i rady od inspekce
Více než polovina českých deváťáků se necítí dobře. Duševních problémů mezi dětmi a dospívajícími dramaticky přibývá. Podle České školní inspekce by žákům měli více pomáhat učitelé a další dospělí ve...
Na dálnici D3 na Krumlovsku havarovali policisté. Jeli k výhrůžce sebevraždou
Při cestě za mužem vyhrožujícím sebevraždou havarovali v sobotu na dálnici D3 u obce Netřebice na Krumlovsku kapličtí policisté. Skončili v nemocnici, na místo byla místo mluvčí jihočeské policie...
Sníh se dál sypal na Česko. Způsobil dvě hromadné nehody a řadu zpoždění
Sněžení a sníh na silnicích v některých místech Prahy i v sobotu komplikovaly dopravu, v porovnání s pátkem, kdy sněžilo intenzivněji, byla situace podle policejní mluvčí Evy Kropáčové ale klidnější....
OBRAZEM: Běžky v oboře Hvězda, rohačky v Záhoří. Sníh a led si užívá celé Česko
V Česku v pátek po silných mrazech vydatně nasněžilo. Lidé si ve městech, i mimo ně, užívají první pořádné zimní radovánky. Podívejte se, jak sněhovou radost zachytili naši fotografové po celé zemi.
IKEA bojuje s Amazonem a Temu, změny na trhu způsobují řetězci vrásky
Největší světový prodejce nábytku čelí jednomu z nejtěžších období ve své více než 80leté historii. Charakterizuje ho stagnace tržeb, prudký nárůst cen dřeva a tvrdá konkurencí ze strany online...
USA osekaly očkování dětí. Už nebudeme patřit mezi vyspělé státy, varují experti
Spojené státy radikálně omezily seznam doporučených vakcín s argumentem, že se přizpůsobují standardům jiných vyspělých zemí. Podle expertů je však toto srovnání smrtící pastí. USA totiž postrádají...