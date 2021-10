Vláda nakoupila nové skartovačky. Nemáme co skartovat, brání se Babiš

„To je skvělý příběh, že úřad vlády nakoupil nějakou skartovačku, ale ředitelka úřadu to neví. Takže ono to vypadá, že my chceme něco skartovat,“ reagoval se smíchem Babiš na dotazy novinářů.

Babiš doplnil, že samotná vláda nemá co skartovávat, čímž měl patrně na mysli co tajit.

„My jsme byli vždycky transparentní. Já chápu, kam tím směřujete, ale možná byste si to mohli nechat pro novou vládu,“ dodal.

Smlouva na objednávku skartovacích strojů. (21. října 2021)

Skartovačky jsou zpravidla určeny pro likvidaci citlivých informací jako jsou osobní data, firemní reporty, soukromé adresy, účty a faktury. Mají je mít v podstatě všechny instituce, které musí plnit obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).