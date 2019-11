Babiš jednal s lucemburským premiérem, mluvili o financování unie i migraci

Andrej Babiš se na tiskové konferenci zastával hlavně podpory koheze, tedy politiky, která má přiblížit ekonomicky slabší regiony unie k těm silnějším. „Koheze je důležitá, jsou to peníze na investice,“ uvedl český premiér po setkání se svým lucemburským protějškem Xavierem Bettelem.

Doplnil, že peníze na kohezi jsou podle něj důležité nejen pro financované státy, ale i pro prosperitu celé Evropy. Babiš uvedl, že se svým lucemburským protějškem se na většině věcí shodli. Naopak témata, která je rozdělují, jsou pohled na energii z jádra a přístup k migraci.

„Vidím velký potenciál pro posilování vztahů mezi Českou republikou a Lucemburskem,“ řekl lucemburský premiér Xavierem Bettel po jednání. Připomněl historické vazby, které spojovaly Česko a Lucembursko už ve 14. století za vlády Lucemburků. S Babišem jednali o budoucnosti NATO i Evropské unie. „Věříme, že příští evropská komise bude ambiciozní,“ řekl lucemburský premiér.

Už před setkáním obou státníků avizoval premiér, že hlavním tématem jednání bude přerozdělování evropských peněz. „Návrh evropského rozpočtu není dobrý,“ uvedl Babiš. Kritizoval hlavně náklady na fungování evropských institucí, které považuje za vysoké.

„Myslím si, že by se tyto náklady měly snížit tím spíš, že z Evropské unie odchází Velká Británie,“ řekl premiér a zároveň odmítl, že by cesta do Lucemburska měla souvislost z kauzou Diag Human.

Diag Human se s Českem řadu let pře kvůli zmařenému obchodu s krevní plazmou. Stát od poloviny roku 2013 tvrdí, že arbitráž o miliardy korun definitivně vyhrál.