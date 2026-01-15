Babiš spílal Pirátům. Neprosadíte vůbec nic, jste extremisti, prohlásil

Poslanecká sněmovna třetí den pokračuje v debatě před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Před tím poslanci zahájili jednání projednáváním odpovědi na písemnou interpelaci na premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše. Ten se přitom ostře pustil do Pirátů. „Vy máte drzost mě interpelovat?“ kritizoval je.

Šéfka poslanců Pirátů Olga Richterová se ho ve vůbec první písemné interpelaci v tomto volebním období zeptala na pravidelné zvyšování rodičovského příspěvku.

„Já jsem vám říkal, že neprosadíte nic, protože se chováte, jak se chováte,“ opáčil jí Babiš. „Vy mluvíte o SPD, že jsou extremisti? Vy jste extremisti,“ prohlásil premiér.

Vysvětloval to již v také několika mladým poslankyním Pirátů. Vybídl je, ať radši vstoupí do ANO.

„Buďte rádi, že na vás mluvím,“ prohlásil předseda vlády. „Řekl, že své vystoupení využije k tomu, aby vysvětlil lidem, kteří volili Piráty, že to jsou vyhozené hlasy.

„Všude, kde jste byli, jste to zničili. Digitalizace stavebního řízení,“ tvrdil například ve své odpovědi na interpelaci Pirátů Babiš.

Bývalý šéf Pirátů Ivan Bartoš mu odpověděl, že interpelace směřovala na to, kdy nová vláda prosadí zvýšení rodičovského příspěvku a to, aby byl pravidelně valorizován, podobně jako penze. Zároveň Babiše vyzval, aby nechal mladé poslankyně Pirátů na pokoji.

„My se budeme snažit, aby to bylo co nejdříve, přesné datum vám neřeknu,“ řekl nakonec Babiš. „Budeme plnit náš program. Jestli tam bude valorizace, nevím,“ dodal předseda vlády.

„Zvýšíme rodičovský příspěvek na 400 000 Kč a umožníme jeho flexibilní čerpání. Rodičům dětí do 3 let nabídneme možnost volby mezi klasickou rodičovskou dovolenou a rodičovským režimem,“ píše se v programovém prohlášení Babišovy vlády.

