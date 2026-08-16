Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Babiš se omlouvá za květiny, které natrhal v chráněné krajinné oblasti

Autor:
  10:29aktualizováno  11:20
Premiér Andrej Babiš se omluvil za to, že při výstupu na Lysou horu trhal květiny v chráněné krajinné oblasti. „Už jsem tam byl potřetí, poprvé jsem tam byl 15. července 2016, takže víc než 10 let, a vždy si vzpomenu, a proto jsem i natrhal trošku kytek. Možná jsem porušil nějaký zákon, za což se omlouvám a určitě zaplatím pokutu, pokud je třeba, samozřejmě,“ řekl ve videu na sociálních sítích.

Babiš vysvětluje, že si při výstupu vzpomněl na dívku, která s ním a dalšími lidmi z hnutí ANO v roce 2016 na Lysou horu vyšla a o rok později tragicky zahynula ve Vysokých Tatrách.

Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. (15. srpna 2025)
Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. (15. srpna 2025)
Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. (15. srpna 2025)
Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. (15. srpna 2025)
17 fotografií

„Vždy si na to vzpomenu. Takže tu kytku jsem položil na vrcholu a na ni si vzpomněl,“ řekl Babiš. Výstup byl podle něj náročný, zároveň ale slibuje, že se příští rok v polovině srpna na Lysou horu znovu vrátí.

Babiš a dva ministři vyšli na Lysou horu. Náročnější než loni, hodnotil premiér

Na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd s ním v sobotu vystoupali ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a příznivci a regionální politici ANO.

Premiér trhal na Lysé hoře zcela běžné rostliny, nebyl by to problém ani v národním parku

I když se premiér a předseda ANO ve svém videu kaje, že trhal květiny na Lysé hoře a možná porušil zákon a zaplatí pokutu, pokud je to třeba, ve skutečnosti mu nejspíš nic takového nehrozí

„To jsou zcela běžné kytky, vrbka úzkolistá a starček Fuchsův. Rozhodně žádný problém, ani v národním parku,“ uvedl expert, který se dlouhodobě věnuje ochraně životního prostředí a pracuje v organizaci podřízené ministerstvu životního prostředí, proto ho iDNES.cz nejmenuje.

Mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová měla v neděli vypnutý mobilní telefon .

Babiš popisuje, co bude dělat vláda proti suchu

Ve svém pravidelném souhrnu týdne se Babiš dále věnuje tomu, jak chce jeho vláda řešit problém extrémního sucha. Už během týdne oznámil, že se jím bude zabývat Národní koalice pro boj se suchem.

„Nejlepší ministr životního prostředí v historii naší země, Richard Brabec, ano, bývalý ředitel chemičky, byl tam 2879 dní a založil Národní koalici proti suchu, bylo to v roce 2018.“ Podle Babiše do 21 tisíc projektů směřovalo 16,5 miliardy korun.

Babiš obnoví národní koalici proti suchu. Voda se musí stát veřejným zájmem, řekl

„V podstatě ty projekty byly v každé druhé obci v České republice, konkrétně 10 tisíc projektů na výsadbu zeleně, revitalizaci vodních toků, obnovy mokřadů a tůní – částka 8 miliard, 911 projektů obcí na nový nebo posílený zdroj pitné vody – 1,2 miliardy, 8300 projektů domácností, dešťovka a tak dále a tak dále, proti povodním 12 miliard. Ano, takže tohle jsme dělali a já to chci jenom obnovit,“ řekl Babiš.

Nemá to podle něj nic společného s Motoristy. „Já jsem předseda vlády, tedy řídím vládu, a budu se věnovat všem tématům. Tak co je na tom?“ prohlásil premiér.

Tématu sucha se bude vláda věnovat už v pondělí, kdy se sejde na prvním jednání po letních prázdninách. Babiš už tento týden mluvil s experty na vodní hospodářství.

„A co vlastně oni navrhují? Záchytné zásahové příkopy zahrnout do zákona číslo 416/29, liniový zákon, následně vytvořit dotační titul pro záchytné zasahovací příkopy s podmínkou, kdo je vybuduje, nemusí dodržovat protierozní vyhlášku na příslušném bloku, motivovat nájemce a vlastníky k výstavbě opatření,“ uvedl v neděli premiér.

Vstoupit do diskuse (132 příspěvků)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

OBRAZEM: Nejnižší přítok v historii. Z Hracholusek vystupují pařezy stromů i bunkr

Přehradu Hracholusky na severním Plzeňsku trápí nedostatek vody, dno je někde...

Široké odhalené břehy tam, kde se dříve koupali lidé. Lodě na suchu a voda, v níž se ve vedrech víc a víc daří sinicím. Také přehrada Hracholusky, největší rekreační nádrž v Plzeňském kraji, trpí...

OBRAZEM: Podívaná, jaká dlouho nebude. Češi si užívali nevídané zatmění

Zatmění Slunce z pražské Ruzyně. (12. srpna 2026)

Obloha nad Českem ve středu večer potemněla trochu jinak, když se Slunce téměř celé schovalo za Měsíc. Podobně velké zatmění se v Česku ukáže až za téměř půl století. Podívejte se, jak fotografové...

Koketovala s Rusy. Fotka veselé blondýny připomíná sexuální kolaboraci v srpnu ’68

„Česká prostitutka se sovětskými vojáky v jejich táboře v jednom z pražských...

Srpnovou invazi drtivá většina československé společnosti přijala s hněvem a odporem. Našly se však i výjimky – a nešlo jen o staré bolševiky. Dokazují to pozapomenuté snímky pořízené západními...

Duhový průvod prošel Prahou, zastavil magistrálu. Bojte se Boha, kázali odpůrci

Podporovatelé a zástupci LGBT+ komunity prochází centrem Prahy. Nad davem vlají...

Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride, dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. V poledne před startem pochodu uctily tisíce...

Překvapení při hledání zdroje znečištění v lomu, potápěči vylovili potopené auto

Ze zatopeného lomu Trojka u Lipnice nad Sázavou hasiči s pomocí jeřábu vytáhli...

Velké překvapení čekalo na hasiče ze dvou krajů, kteří od pondělka zasahují v zatopeném bývalém lomu u Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Protože se na hladině objevila olejová skvrna, hledali v...

Babiš se omlouvá za květiny, které natrhal v chráněné krajinné oblasti

Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou...

Premiér Andrej Babiš se omluvil za to, že při výstupu na Lysou horu trhal květiny v chráněné krajinné oblasti. „Už jsem tam byl potřetí, poprvé jsem tam byl 15. července 2016, takže víc než 10 let, a...

16. srpna 2026  10:29,  aktualizováno  11:20

V Maďarsku havaroval polský turistický autobus, zemřelo 12 lidí

Na dálnici M3 u maďarské obce Mezőkeresztes havaroval polský autobus. (16....

Dvanáct lidí přišlo o život a dalších nejméně deset utrpělo zranění při noční nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. V neděli to oznámil předseda maďarské vlády Péter Magyar. Policie...

16. srpna 2026  9:09,  aktualizováno  11:05

Dítě se v bikeparku vážně zranilo po pádu z kola. Zasahovat musel vrtulník

ilustrační snímek

Vážná nehoda nezletilého cyklisty se stala v sobotu v bikeparku Kopřivná na Bruntálsku. Jedenáctiletý chlapec při sjezdu na kole narazil do stromu a utrpěl poranění v oblasti hrudníku. Na místě...

16. srpna 2026  10:36

Rusové zaútočili na Kyjev balistickými raketami, Ukrajina vyslala stovky dronů

Ukrajinští hasiči v Kyjevě zasahují u požárů způsobených ruskými útoky. Na...

Ruské síly v neděli brzy ráno zaútočily na Kyjev balistickými raketami. V několika částech ukrajinské metropole vypukly požáry a nejméně tři lidé byli zraněni. Jeden člověk pak zemřel a třináct lidí...

16. srpna 2026  10:03,  aktualizováno  10:32

Kim Čong-un napsal „moudrému“ Putinovi, že je hrdý na vztahy s Ruskem

Kim Čong-un na zasedání Korejské strany práce (22. června 2026)

Severokorejský vůdce Kim Čong-un řekl ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, že je hrdý na silné vztahy mezi jejich zeměmi. V neděli o tom informovala severokorejská média. Putin předtím Kimovi...

16. srpna 2026  10:14

Elektřinou se už zranila třetina Čechů. Nedodržují se revize, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Téměř třetina Čechů má zkušenost s úrazem elektrickým proudem, každý desátý úraz se přitom stal dítěti. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro energetickou společnost epet. Lidé podle něj doma...

16. srpna 2026  10:01

Ztracené pasy, nehody i úmrtí. Turistům v Chorvatsku pomáhají v létě i čeští policisté

Premium
Čeští policisté na promenádě v chorvatském městě Split. (23.července 2026)

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Každé léto se do Chorvatska se statisíci Čechů přesunou i jejich problémy. Od ztracených peněženek a špatného parkování až po těžké autonehody či úrazy. Vedle sezonního konzula jim pomáhají i čeští...

16. srpna 2026

V Beskydech ráno hořel mladý les, hasiči ještě hledají skrytá ohniska požáru

Zásah hasičů na vrchu Skalka v katastru obce Košařiska na Třinecku. (16. srpna...

Patnáct hasičských jednotek zasahovalo ráno na vrchu Skalka v Beskydech, kde vzplála část mladého lesa. Plameny na katastru obce Košařiska na Třinecku se nakonec podařilo zkrotit.

16. srpna 2026  9:54

Dvě smrtelné nehody ve Středočeském kraji. Obě zavinil náraz do stromu

Noční nehodu nepřežil spolujezdec, řidič byl převezen do nemocnice v Motole....

Noční cesta se stala osudnou pro mladého řidiče a jeho spolujezdce, kteří ze zatím neznámých příčin narazili u obce Zvole-Černíky do stromu. Řidič byl s vážnými zraněními převezen do nemocnice,...

16. srpna 2026  9:36

Plovárny, kde se zastavil čas. Vládnou jim klid, dřevo a pramenitá voda

Plovárna Dachova

Zatímco moderní aquaparky lákají na tobogany, hlasitou hudbu a davy lidí, některé české plovárny si stále drží prvorepublikový klid a atmosféru. Koupaliště Dachova u Hořic a městské lázně ve Mšeně...

16. srpna 2026  9:25

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Válka nahrává čínským elektromobilům. Drahý benzin jim otevírá světové trhy

Dongfeng Box

Čínští výrobci elektromobilů vstupovali do letošního roku s problémem, který se ještě nedávno zdál téměř neřešitelný. Na domácím trhu se hromadily neprodané vozy a poptávka slábla. Válka s Íránem a...

16. srpna 2026

Řidič z Česka způsobil nehodu v Německu, neměl řidičák a zřejmě byl pod vlivem drog

ilustrační snímek

Český řidič bez platného řidičského průkazu a zřejmě pod vlivem drog způsobil v pátek ráno nehodu na dálnici A4 poblíž Budyšína. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda je podle německé policie zhruba...

16. srpna 2026  7:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×