Babiš jednal s černohorským premiérem, uzavřeli smlouvu na nákup českých zbraní

Premiér Andrej Babiš opakovaně vztahy mezi zeměmi označil za dynamické a uvedl, že spolupráce má nyní i konkrétní formu. „Ministerstvo obrany podepsalo implementační ujednání o spolupráci v oblasti vyzbrojování a vojenského materiálu,“ řekl premiér Babiš na tiskové konferenci po jednání. O českém obranném průmyslu prohlásil, že je na světové úrovni.
„Jsme rádi, že jsme dodávku několika tisíc českých zbraní a munice za 24,2 milionu eur podepsali, je to první důležitý krok, který otevírá prostor dalším společným projektům,“ míní Babiš.
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Podobu této dohody upřesnil následně i ministr obrany Jaromír Zůna, podle kterého se jedná o přibližně 6,5 tisíce ručních zbraní, munici a další příslušenství. Ministerstvo obrany posléze na svých webových stránkách uvedlo, že je součástí smlouvy konkrétně dodávka pušek CZ BREN 3, pistolí, odstřelovacích pušek, samopalů a různých typů malorážové munice z produkce společností Česká zbrojovka a Sellier & Bellot, které jsou součástí Colt CZ Group.
Podle Babiše ratifikace smlouvy proběhne co nejrychleji to bude po sněmovních prázdninách možné. „Máme zájem, abychom to prosadili, neočekávám žádné problémy,“ dodal.
Černá Hora je důležitý partner, zaznělo
Babiš dále ocenil přístup samotného černohorského předsedy vlády Spajiče. „Pan premiér je skutečně velice dynamický a zkušený, v minulosti pracoval v byznysu, což je pro politiku důležité,“ řekl Babiš, podle kterého má Černá Hora mladou a kompetentní vládu.
Hovory se vedly i ohledně vstupu Černé Hory do Evropské unie. Země přístupová jednání zahájila již v roce 2012. „Černou Horu považujeme za důležitého partnera,“ uvedl premiér a dodal, že země má nejlepší předpoklady pro vstup do Evropské unie. „Neznám lepšího kandidáta, Černá Hora je v eurozóně i NATO,“ řekl Babiš.
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„Rozhovory se vyvíjejí velice slibně a pevně doufám, že se Černá Hora v roce 2028 stane 28. členskou zemí,“ uvedl dále Babiš, podle kterého je svým přístupem Černá Hora příkladem pro své sousedy.
Společné vztahy ocenil následně i Spajič. „Děkuji za přivítání i za podporu, kterou nám Česká republika poskytuje při vstupu do EU,“ řekl černohorský předseda vlády. Podle něj je Česko jednou z klíčových zemí, které Černé Hoře mohou se vstupem do EU pomoct. Připomněl, že Česká republika si prošla v minulosti stejnými přístupovým procesem, jakým nyní prochází i jeho země.
„Našim cílem je vstoupit do EU do roku 2028, technická část už je téměř u konce, zbývá ještě ta politická část,“ dodal Spajič.
Oba premiéři zdůraznili, že členství v Evropské unii je v mnoha směrech klíčové. „Pokud se Evropská unie stáhne z nějakého prostoru, otevírá se prostor jiným mocnostem,“ řekl Spajič s tím, že by se tím Evropská unie střelila do vlastní nohy.
„Měli bychom usilovat o to, aby se státy západního Balkánu staly dalšími členy EU, ale fascinuje mě, že nejsme schopni je ani vzít do schengenského prostoru, což je i otázka bezpečnosti,“ dodal Babiš. Obdobně jako černohorský premiér upozornil na to, že nepřítomnost zemí západního Balkánu v EU může škodit i ekonomice. Jako konkrétní příklad uvedl stavební zakázky, které podle něj v takových případech často získává Čína.
Pragmatické a pozitivní setkání
„Jsme spojenci v NATO a máme společný zájem investovat do bezpečnosti,“ uvedl dále český premiér. „Dnešní setkání bylo velmi pozitivní a pragmatické,“ dodal a avizoval, že další jednání se zástupci Černé Hory budou následovat.
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Babiš ocenil také to, že Černá Hora v Praze do konce roku otevře velvyslanectví. Podle Babiše roste i obchod mezi zeměmi, připomněl v této souvislosti čtvrteční jednání Spajiče se zástupci českých firem.
„V Praze jsem poprvé, ale určitě se sem vrátím. Uvítáme i české turisty v Černé Hoře,“ uvedl Spajič. Oblast rozvoje turismu je i podle českého premiéra velmi zajímavá. „Důležité je zvýšit frekvenci letů mezi státy, lety by měly být i v zimní sezoně,“ zmínil v této souvislosti Spajič. Sám také očekává, že se spolupráce mezi zeměmi bude po podepsání společného memoranda v následujících měsících i letech nadále vyvíjet.