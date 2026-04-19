„Pro mě je kultura velice důležitá... Přestaňte mluvit o ohrožení demokracie, my jsme to měli v programu. Já jsem otevřen debatě, byla u mě paní Alice Němcová Tejkalová. Budeme se o tom bavit, až ten návrh bude na stole, tak proběhne debata,“ řekl Babiš v neděli ve svém pravidelném vysílání na sociálních sítích. Premiér také prohlásil, že současná opozice se v České televizi „zabetonovala“.
„Model financování ze státního rozpočtu vykazuje v řadě sledovaných dimenzí méně příznivé výsledky a vyšší míru rizika.“
Ze studieJak financovat média veřejné služby: Expertní analýza evropských modelů a jejich fungování v praxi
Babiš se ve čtvrtek setkal se dvěma autorkami studie. Konkrétně s Němcovou Tejkalovou, která je vedoucí katedry žurnalistiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, a socioložkou médií Marínou Urbánikovou, jež působí na Masarykově univerzitě v Brně.
Němcová Tejkalová pro iDNES.cz řekla, že se svou expertní analýzou, kterou publikovali na začátku týdne, oslovili celou řadu opozičních i vládních politiků, Babiš se s nimi setkal ve čtvrtek.
„Šlo o neutrální schůzku. Pana premiéra zajímalo, jak funguje financování veřejnoprávních médií v zahraničí. Jsme domluveni, že když od nás bude něco potřebovat, tak se nám ještě ozve,“ komentovala Němcová Tejkalová schůzku.
Analýza podle šestice jejích autorů vychází především ze srovnání třinácti evropských zemí, která financují svá veřejnoprávní média buď z poplatků od občanů, či ze státního rozpočtu.
|
Ze studie, kterou má redakce iDNES.cz k dispozici, vyplývá, že negativa současného českého modelu, jako jsou administrativní náročnost a nižší sociální férovost plošných poplatků, lze řešit dílčími úpravami bez zásadní systémové změny.
Autoři se tak vymezují proti převedení celého financování médií veřejné služby pod státní rozpočet, což minulý týden navrhl spolu s vládními kolegy ministr kultury Oto Klempíř. Podle Němcové Tejkalové autoři evidují značný zájem o svou studii od představitelů opozice i vlády, avšak ministr Klempíř je v tomto ohledu nijak nekontaktoval.
Redakce iDNES.cz se na Babiše obrátila s doplňujícími dotazy na schůzku, do vydání článku nereagoval. Klempíř se k analýze ani ke schůzce rovněž nevyjádřil.
|
„Model financování ze státního rozpočtu vykazuje v řadě sledovaných dimenzí méně příznivé výsledky a vyšší míru rizika, zejména pokud jde o nezávislost na politické moci, předvídatelnost, adekvátnost, transparentnost a odpovědnost vůči veřejnosti. Jeho fungování je ve značné míře podmíněno širším institucionálním a politickým kontextem,“ uvádí studie.
Výzkumníci rovněž konstatují, že model financování ze státního rozpočtu může být sice stabilní v zemích se silnou politickou kulturou, jako je Dánsko či Norsko. Pro země střední Evropy ale tento postup nedoporučují, přičemž jako negativní příklady uvádějí veřejnoprávní média na Slovensku a v Maďarsku, které financuje státní kasa.
Ministr kultury za Motoristy Klempíř už dříve oznámil, že obě veřejnoprávní média, tedy Česká televize i Český rozhlas, budou financována ze státního rozpočtu. Bude na to pamatovat zvláštní kapitola ve státním rozpočtu. „Poplatky se ruší,“ prohlásil Klempíř a označil je za zastaralé.
|
Česká televize má dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy. Proti Klempířovu návrhu zákona se postavili například odboráři České televize či zástupci opozice.
Klempíř kritiku odmítá. Podle něj je zrušení koncesionářských poplatků a přechod na státní rozpočet logickým krokem, který neohrožuje nezávislost České televize ani Českého rozhlasu. Babiš uvádí, že vláda tím plní svůj program.
|
14. dubna 2026